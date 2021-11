Halálos áldozata is van már a lengyel-fehérorosz konfliktusnak

Az illetékes szerint a lövést egy lengyel szolgálati fegyverből, véletlenül adták le.

„Az előzetes vizsgálati eredmények szerint lövést adtak le egy katonai fegyverből, aminek következtében egy katona életét vesztette, a történtekhez harmadik személynek nem volt köze” – olvasható a katona parancsnokának közleményében, amelyet Zaryn a mikroblogján tett közzé.

Lengyelország, Litvánia és Lettország határaihoz hónapok óta illegális migránsok ezrei érkeznek Fehéroroszország irányából. Idén a lengyel határőrség már több mint 33 ezer illegális határátlépést akadályozott meg a lengyel-fehérorosz határon.

