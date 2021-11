Motorcsónakkal érkezett a tengerparti strandra a kivégzőosztag

Megosztás Tweet



Több tucat turista menekült a közeli szállodákba, miután leszámolás történt egy mexikói tengerparton.

Next day update: Video of the actual shooting on the beach at the Hyatt Ziva Riviera Cancun, leaving two of the gunmen dead and injuring one hotel guest. The hotel guest was released from the hospital an hour ago, and he returned to the resort. Normal resort operations today. pic.twitter.com/9hOQPr3uvv — Mike Sington (@MikeSington) November 5, 2021

Lövöldözés tört ki a mexikói Cancun egyik festői tengerpartján, amelynek következtében két feltételezett bandatagot meggyilkoltak, miközben a megdöbbent turisták a közeli szállodákba menekültek – írta a FoxNews.

„Soha nem féltem ennyire, szó szerint remegtem” – írta Twitteren az egyik turista.

All guests and employees taken out of hiding now and brought to lobby. Active shooter at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. Still no update from hotel. People are hugging each other and crying. pic.twitter.com/AqbYms3AUb — Mike Sington (@MikeSington) November 4, 2021

A fegyveresek csónakkal érkeztek a tengerpartra, majd megkeresték a két férfit és hidegvérrel lelőtték. A bizonyítékok arra utalnak, hogy a lövöldözés valamiféle bandaháború miatt történhetett.

Gunfire, 2 deaths reported at Cancun's ritzy five-star Hyatt Ziva Riviera resort https://t.co/nSZR8PBLP4 pic.twitter.com/ON6czLdgqT — New York Post (@nypost) November 4, 2021

A hatóságok szerint egyetlen turistának sem esett baja az ijedségen kívül, hiszen a fegyvereseket meglátva azonnal bemenekültek a közeli szállodákba és elbarikádozták a bejáratokat.

Told to shelter in the room now and lock and barricade the door. pic.twitter.com/PZdDJ8aQhV — Mike Sington (@MikeSington) November 4, 2021

Claudia Anaya volt mexikói szenátor egy horrorfilmhez hasonlította a turisták élményét.