Elon Musk évek óta először adózott fizetéséből

Elon Musk elindította személyes Tesla-részvényeinek eladását, miután nemrég megkérdezte Twitter-követőit arról, értékesítse-e vállalati részesedésének tíz százalékát adófizetés gyanánt.

Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet által közzétett bejelentések szerint a milliárdos vezérigazgató a héten eddig legalább ötmilliárd dollár értékben adott el Tesla-részvényeket – számolt be róla a The Verge.

I will abide by the results of this poll, whichever way it goes

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021