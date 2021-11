A fehérorosz helyzet fordulatot hozhat Brüsszel migrációs politikájában

A fehérorosz helyzet fordulatot hozhat az Európai Unió migrációs politikájában, ugyanis egyre többen követelik, hogy Brüsszel anyagilag támogassa a tagállamok kerítésépítéseit is. Bár az Európai Bizottság elnöke nemrég még azt mondta, hogy erre nem adnak pénzt, azóta a néppárti frakcióvezető, és az állam- és kormányfői testület, az Európai Tanács elnöke is ezt sürgette – számolt be az M1 Híradója.