Világrekord született 3637 méter magasban

A 28 éves Remi Ouvard több mint 3637 méter magasban, egy hőlégballon tetején állva megdöntötte a világrekordot. A csúcsot Nyugat-Franciaország felett november 10-én érte el.

A magasság száma – 3637 – sem véletlen. A szám megegyezik a francia Telethon adománygyűjtő kampány telefonszámával (36-37), amely minden év december első hetében zajlik több százezer önkéntes, több millió résztvevő és rengeteg művész segítségével. Az adománygyűjtés célja, hogy segítsék a ritka neuromuszkuláris betegségek kutatását – közölte a USA Today hírportál.

