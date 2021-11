Félmillió vakcinát adományoz a Türk Tanács afrikai országoknak

Megosztás Tweet



Magyarország, Törökország és Azerbajdzsán a Türk Tanács koordinálásával 500 ezer vakcinadózist adományoz a leginkább rászoruló afrikai országoknak, így támogatva a védekezést a koronavírus-járvány ellen – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Isztambulban.

A tárcavezető a Magyarország által felajánlott 200 ezer Sinopharm-vakcinadózis átadásán hangsúlyozta, hogy a negyedik hullám a vártnál keményebben sújtotta a világot, és “még egyértelműbbé tette, hogy kizárólag az oltás jelent valódi védelmet, a beoltatlanok pedig sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint az előző hullámok során”.

„Magyarország sikeres oltási kampányt bonyolított le, amely azon a megközelítésen alapult, hogy a vakcinákra az életmentés eszközeként tekintettünk, és nem ideológiai vagy politikai nyilatkozatokként” – fogalmazott.

Hozzátette, a kormány úgy döntött, hogy vásárol minden rendelkezésre álló, bizonyítottan hatékony és biztonságos oltóanyagból. Ennek köszönhetően pedig hazánk az Európai Unió leggyorsabb oltási kampányát hajtotta végre, és elsőként nyithatta újra a gazdaságát emelte ki.

Szijjártó Péter rámutatott: Magyarország elég vakcinával rendelkezik ahhoz, hogy mindenki felvehesse az első, a második és a harmadik oltást, s még biztonsági tartalék is van, így most más, nehezebb helyzetben lévő államokon is tud segíteni.

Elmondta, ezért azonnal igent mondtak arra a török kezdeményezésre, amelynek keretein belül Törökország és Magyarország 200-200 ezer, Azerbajdzsán pedig 100 ezer vakcinadózist adományoz a Türk Tanács koordinálásával a legnehezebb helyzetben lévő afrikai országoknak, hogy emberek százezreinek életét lehessen megmenteni.

„A világjárvány világosan megmutatta, hogy milyen szorosan függünk egymástól. Reméljük, hogy a pandémia mindenkit meggyőz arról, hogy a nemzetközi kapcsolatokat ismét a kölcsönös tisztelet és segítségnyújtás talajára kell helyezni egymás bírálata, kioktatása és stigmatizálása helyett” – jelentette ki a miniszter.

Kifejtette, a Türk Tanács jó példával járt elől a kölcsönös segítségnyújtást illetően.

A járvány első hulláma során ugyanis Azerbajdzsán, Kazahsztán, Törökország és Üzbegisztán orvosi eszközökkel segítette Magyarországot, amelyet hazánk a második hullám idején viszonozni tudott, most pedig közösen támogatnak másokat.

Bagdad Amrejev, a Türk Tanács főtitkára köszönetet mondott a „rendkívül nagylelkű gesztusért”, amely szerinte nem szokatlan Magyarország részéről. Méltatta emellett azt is, hogy Magyarország hídszerepet tölt be a türk országok és Európa között.