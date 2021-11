Brutálisan halálra késelte a holokausztot is túlélő idős asszonyt

Mireille Knoll késszúrásokkal teli, részben megégett holttestére 2018. március 23-án találtak rá abban a párizsi lakásban, ahol egyedül élt. Az asszonyt 11 késszúrással ölték meg, a lakásban legalább öt helyen gyújtottak tüzet szándékosan. Az eset óriási felháborodást keltett Franciaországban, a zsidó szervezetek és a politikai pártok pár nappal később többezres tiltakozó menetet szerveztek az antiszemitizmus ellen Párizsban.

A fővádlottat, a 31 éves Yacine Mihoubot életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték, míg tettestársát, a 25 éves Alex Carrimbacust az emberölés vádja alól felmentették, de az áldozat meglopása miatt 15 év börtönbüntetést kapott. Súlyosbító körülményként ismerte el a bíróság az antiszemitizmust, és azt, hogy az idős beteg nő veszélyeztetett volt.

A bíróság úgy ítélte meg, hogy a bűncselekményt egy „általános antiszemita kontextusban" kell értelmezni. Frank Zientara bíró az ítélethirdetéskor kiemelte, hogy az elkövető "előítéletei", általában a "zsidó vallás" és az áldozat zsidósága iránti gyűlölete motiválták a tettét, miután meg volt arról győződve, hogy Mireille Knoll vagyonokat rejthet a lakásában, annak ellenére, hogy az idős nő nagyon szerény körülmények között élt a lakótelepi otthonában.

„Igazságos ítélet született, ezt vártuk. A család most már el tudja kezdeni a gyászt” – mondta az ítélethirdetést követően Mireille Knoll unokája.

A két gyanúsítottat a gyilkosság után rögtön azzal vádolták, hogy valós vagy vélt vallási hovatartozása miatt gyilkolták meg otthonában az idős asszonyt, s az ügyészség másfél évvel később két súlyosbító körülménnyel egészítette ki a vádiratot: a megölt nő különösen veszélyeztetett volt, és a bűncselekményt egyértelműen az áldozat vallása miatt követték el.

Emmanuel Macron államfő is megszólalt az ügyben, s ő is úgy vélte, hogy Mireille Knollt azért ölték meg, mert zsidó volt.

🔴BREAKING: A French court sentenced the murderer of Mireille Knoll, an 85-year-old Holocaust survivor, to life imprisonment. The second defendant was found guilty of theft with antisemitic motives. pic.twitter.com/LHxIYdteSn

