Benyújtotta lemondását a cseh kormány

Benyújtotta lemondását csütörtökön az Andrej Babis vezette cseh koalíciós kormány.

Erről a kormány kora reggeli ülésén született döntés, és a hivatalos lemondó levelet azonnal el is küldték Milos Zeman államfőnek – jelentették be a kormányülés után kiadott közleményben. Babis már korábban közölte, hogy kormánya lemondását írásban nyújtja be az október 10-e óta a prágai Központi Katonai Kórházban kezelt államfőnek.

A cseh alkotmánnyal összhangban Zeman az új kabinet megalakulásáig ügyvezetéssel bízza meg a lemondott Babis-kormányt.

A kormány lemondásához az októberi választások eredménye alapján megalakult új képviselőház hivatalos megalakulása és elnökségének megválasztása nyitotta meg az utat. A cseh parlamenti alsóház új elnökévé szerdán Markéta Pekarová Adamovát, a jobboldali TOP 09 párt 37 éves vezetőjét választották meg.

Az október 8-9-én lezajlott képviselőházi választásokat a hárompárti Spolu koalíció (ODS, KDU-CSL, TOP 09) nyerte 27,8 százalékkal, amely a harmadik helyen végzett kétpárti PirSTAN koalícióval (Kalózok, Polgármesterek és Függetlenek-15,6 százalék) tárgyal az új kormánykoalíció létrehozásáról.

Kormányfőjelöltjük az 57 éves Petr Fiala, az ODS elnöke, aki az államfőtől kedden már megbízatást is kapott a kormányalakítási tárgyalásokra. Az öt párt koalíciós szerződését hétfőn írták alá. Petr Fiala azzal számol, hogy az általa vezetett kormány még karácsony előtt hivatalba léphet.

Andrej Babis a 2017-es választások után alakított kormányt, miután az általa vezetett ANO mozgalom megnyerte a voksolást. Az első próbálkozásra Babis nem talált koalíciós partnert, s az ANO kisebbségi kabinet 2018 januárjában nem kapta meg a képviselőház bizalmát és néhány hónap múlva lemondott.

Az ANO ezt követően a Cseh Szociáldemokrata Párttal (CSSD) alakított kisebbségi kormányt, amely a kommunista párt (KSCM) külső támogatásának köszönhetően 2018 júliusában bizalmat kapott a parlamentben, és a választási ciklus végéig hatalmon maradt.

Az idei választásokon az ANO 27,1 százalékkal a második lett és ellenzékbe vonult. A három tömörülésen kívül még a Közvetlen Demokrácia Pártja (SPD) jutott be az alsóházba 9,6 százalékkal.