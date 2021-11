Több ezer migráns gyülekezik a lengyel–fehérorosz határon

Átszakította a kerítést két nagyobb migránscsoport az éjjel a lengyel–fehérorosz határon. Többtucatnyian be is jutottak Lengyelország területére, de a hatóságoknak sikerült feltartóztatniuk és visszafordítaniuk őket. Jelenleg is több ezer migráns várakozik a határ fehérorosz oldalán, és folyamatosan érkezik az utánpótlás – hangzott el az M1 Híradójában.