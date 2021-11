Semmi sem változott, a 2015-ös forgatókönyv valósul meg Lengyelországban

Megosztás Tweet



Ami most Lengyelországban történik, az egy sokszorosan kipróbált forgatókönyv – mondta Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója az M1 Ma Reggel című műsorában. A tanácsadó kiemelte, ugyanazok a civil szervezetek bukkantak fel a lengyel határon, ellátást biztosítani úgymond a migránsoknak, akik 2015-ben Magyarországon.



Migránsok két nagyobb csoportja átszakította a kerítést a lengyel-fehérorosz határon, és átjutott Lengyelország területére – közölte hajnalban a PAP lengyel hírügynökség. Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója az M1 Ma Reggel című műsorában kiemelte: német biztonsági források szerint 800-1000 migráns érkezik Minszkbe, akiket a lengyel-fehérorosz határra szállítanak.

Világos forgatókönyv szerint történnek az események

A biztonságpolitikai tanácsadó hangsúlyozta, katonai terminussal fogalmazva, a forgatókönyv szerint az volt az első cél, hogy élőerővel áttörjék a határt. A következő fázis, ami szintén a forgatókönyv része, várhatóan az lesz, hogy a helyszíni felvételeken nők és gyerekek is feltűnnek, így előkerülhet az a frázis, hogy Lengyelország nem kezeli elég humánusan a helyzetet. Összegezve, a forgatókönyv részeként várhatóan nemsokára aranyos gyereket fotóznak, videóznak majd, asszonyokkal.

Horváth József elmondta, mivel a határkerítés még építés alatt áll, nincs kész, így tragikus fordulat az, hogy több helyen is a lengyel hadsereg katonái a saját testükkel védik a határt. Ismét katonai terminussal élve közölte, hogy bizonyos, még félkész, vagy el nem készült helyeken migránscsoportok ékként próbálnak áttörni. A határszakasz hossza több száz kilométer.

Várhatóak úgynevezett elterelő hadműveletek is, ami szintén nehezíti a lengyel határvédelem helyzetét, hiszen kettős feladatot kell ellátniuk, a védekezés mellett folytatni kell a határszakasz építését is.

Az érintett határszakaszon a lengyel katonákhoz intézett beszédében Mateusz Morawiecki megállapította: a fehérorosz rezsim a hibrid háború új módszereit alkalmazza, a migránsokat élő pajzsként használja. Felidézte: Varsó több humanitárius konvojt indított Fehéroroszországba a migránsok megsegítésére, Minszk azonban ezeket nem engedte be. Kedd reggeli üzenetében a lengyel kormányfő kiemelte: a lengyel-fehérorosz határon fennálló helyzet az egész Európai Unió stabilitását veszélyezteti, Lengyelország az európai uniós és NATO-partnerekkel együtt védeni fogja az európai békét.

Lengyelországon át Németországban teremhetnek a migránsok

Fotó: EPA/Leonid Scheglov

Horváth József az EU hozzáállásával kapcsolatban közölte: ismét előkerült a brüsszeli kettős beszéd, mert humanitárius katasztrófáról beszélnek, humánus megoldást javasolnak, közben újabb , már korábban is eredménytelennek bizonyult szankciókat helyeznek kilátásba Fehéroroszországgal szemben, miközben egy újabb, Európát fenyegető támadás zajlik, ráadásul nem a megszokott irányból, így a migránshullám akár közvetlenül elérheti Németországot.

A biztonságpolitikai tanácsadó hangsúlyozta,

bár az Európai Bizottság ismét szögesdrótot emleget, Brüsszelnek morális kötelessége támogatni Lengyelországot, nem hagyhatja magára a lengyeleket.

2015 óta Magyarország megtapasztalta, mivel jár egyedül védeni a határt, amelynek nem csak (jelenleg Brüsszel oldaláról meg nem térített) költségei vannak, de folyamatos bírálatok kereszttüzébe is kerülünk folyamatosan – tette hozzá.

A tanácsadó kiemelte, ugyanazok a civil szervezetek bukkantak fel a lengyel határon, ellátást biztosítani úgymond a migránsoknak, akik 2015-ben Magyarországon, illetve a horvát-szlovén határon bukkantak fel, hasonló éles helyzetekben. Ezeket a szervezeteket fizetik, és látható céljuk Európa destabilizációja. Párhuzam figyelhető meg a 2015-ös röszkei események és a jelenlegi lengyel helyzet között is. Röszke volt az utolsó áttörhető pont akkor, most pedig, amikor a lengyel kerítés sincs még kész, mert épül, be kell mutatni, hogy áttörhetnek rajta.

Horváth József szerint a lengyel események hatására fokozódhat a nyomás Magyarország déli határán is, elképzelhető, hogy nagyobb elánnal fognak támadni a migránsok.