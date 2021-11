Közel ezer migránst fogtak el Szerbiában

Megosztás Tweet



A szerbiai rendőrség egész országra kiterjedő akciója keretében szerdán 991 illegális bevándorlót és hét embercsempészt fogtak el az országban – közölte a szerb belügyminisztérium. Az egyre szigorúbb ellenőrzések miatt a migránsok gyakran embercsempészek segítségét veszik igénybe, akik általában fejenként néhány ezer euróért szállítják el őket az Európai Unió határáig.

Az akció helyszíne Belgrád, Szabadka, Zombor, Nagykikinda, Szabács, Kraljevo, Vranje és Novi Pazar volt. Az elfogott migránsokat az ország befogadóközpontjaiba szállították.

„Szerbia nem lesz a migránsok parkolópályája” – hangoztatta Aleksandar Vulin belügyminiszter, aki személyesen is jelen volt az egyik belgrádi akciónál. Mint mondta: Szerbia tiszteletben tartja a törvényeket és a nemzetközi kötelezettségeit, de azt is elvárja, hogy mindenki más is betartsa a törvényeket. Hozzátette:

Szerbia nem fogja megengedni, hogy az állampolgárok mindennapi életét veszélyeztessék az olyan bűnözők, mint az embercsempészek.

A migránsválság 2015-ben tetőzött, amikor a becslések szerint több mint egymillió illegális bevándorló haladt át a nyugat-balkáni útvonalon.

A migránsútvonalon fekvő országok azóta szigorítottak határvédelmükön, a Közel-Keletről és Afrikából érkező migránsok azonban továbbra is igyekeznek új útvonalakon bejutni az Európai Unió országaiba. Szerbiából Horvátország és Magyarország felé próbálkoznak átkelni a határon.

