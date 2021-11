Hat év alatt sem jött rá, hogy kicserélték a macskáját

Megosztás Tweet



Hat évvel ezelőtt kicserélte barátnője macskáját egy férfi, mert az állat túlságosan agresszívan viselkedett. A nő azóta sem jött rá a turpisságra.

A vicces történetet az ötletgazda a Redditen osztotta meg. A férfi szerint az eredeti cica mindenkivel ellenséges volt, bár a párja makacsul kitartott amellett, hogy ez változni fog. Ez sajnos nem történt meg – adta hírül az Indy100.

Egyik nap, amikor a barátnő épp a családját látogatta meg, a kedvesére bízta házi kedvencét. A cica az első adandó alkalommal szétkarmolta a karját. A férfi ezután azzal viccelődött, hogy ha még egyszer megkarmolja, kicseréli egy másikra. A macska egyébként nemcsak hogy karmolt, az almot sem használta feltétlenül, így egyre inkább vált kegyvesztetté a vendég szemében.

A viccelődésből aztán valóság lett, a macskát a férfi tényleg kicserélte. Az új jószágot egy közeli menhelyről hozta el, amely ráadásul pontosan úgy nézett ki, mint az eredeti, csak nem volt agresszív. Elődjét aztán egy várossal arrébb található menhelyre szállította, nehogy esetleg a gazdája „szagot fogjon”.

Azóta eltelt hat év, a pár azóta össze is házasodott, a feleség pedig máig nem tudja, hogy valójában nem az igazi macskájával élnek együtt. A cica hallgat elődje nevére is, a feleség pedig többször is megjegyezte, hogy nagyon örül, amiért az állat már jól viselkedik.

A férj azonban nem tagadja, továbbra is mardossa a bűntudat a csere miatt.

A címlapfotó illusztráció. (Forrás: Twitter)