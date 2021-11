Felpofozta és rugdosta a lovat – már több mint hárommillióan látták a sokkoló felvételt

Vasárnap reggel tettek közzé egy felvételt, amelyen jól látható, ahogy egy nő rángat, rugdos, majd többször fel is pofoz egy lovat – olvasható a DailyMail oldalán.

A felvételt azóta már több mint 3,5 millióan nézték meg, a videó hatalmas közfelháborodást okozott.

Yesterday we filmed a @CottesmoreHunt rider kicking and punching her horse in the face.

Watched on by lackeys Will Ashmore and son Ed.

Violence running through their veins.@RSPCA_official pic.twitter.com/s37BlR4Hv3

— Hertfordshire Hunt Saboteurs (@HertsHuntSabs) November 7, 2021