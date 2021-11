Brüsszelben is bemutatták az Elk*rtuk filmet

Beszédesek a 2006-os eseményeket feldolgozó filmmel kapcsolatos reakciók – mondta a Gyurcsány Ferenc feleségét alakító színésznő a tegnapi brüsszeli díszbemutatón. Gubás Gabi hozzátette: még őt is meglepte a támadások hevessége. Éppen kedden számolt be róla az M1 Híradója, hogy a politikai krimit például „a témája okán” nem vetítik a jobbikos vezetésű Tapolcán, de a brüsszeli premier is majdnem elmaradt bizonyos, a mozihoz érkező „telefonhívások” miatt – közölte az M1 Híradója.