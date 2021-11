Több mint tízezer katona védi a lengyel határt

Megosztás Tweet



Patthelyzet alakult ki a lengyel-fehérorosz határon. Napközben nem indítottak újabb rohamot a közel-keletről érkező bevándorlók, de nem adják fel, nem fordulnak vissza, mindenképpen Németországba akarnak jutni. Közben Fehéroroszországba – a gyanú szerint állami segítséggel – újabb bevándorló-csoportokat hoznak repülőkkel, így tovább duzzadhat a főként fiatal férfiakból álló tömeg. A lengyel kormány megerősítette, hogy minden lehetséges eszközzel megvédik a határt. Az unió „méltányos és humánus” eljárást vár – közölte az M1 Híradója.



Helikopterek cikáztak a levegőben, közben sűrű füst borított be mindent – így nézett ki a lengyel-fehérorosz határ kedden. A feszültség továbbra is tapintható a térségben. A lengyel hatóságok már lezárták azt a határátkelőt is, ahol a migránsok megpróbáltak betörni az országba.

A kormány pedig több mint tízezer katonát mozgósított. A rohamrendőrök már sorfalat álltak a migránsok előtt, hogy így védjék meg az Európai Unió határát.

Egyelőre patthelyzet van a határon. A fehérorosz oldalon több ezer fős migránstömeg gyűlt össze, akik sátrakat állítottak és tüzeket gyújtottak, közben farkasszemet néznek a rendőrökkel. A migránsok nem mozdulnak a határ közeléből, minden áron át akarnak jutni rajta.

Sokan így újabb összecsapásoktól is tartanak.

A lengyel-fehérorosz határon hétfőn alakult ki az eddiginél nagyobb feszültség. Több száz migráns indult el ugyanis Lengyelország felé. Egy autópályán meneteltek fehérorosz egyenruhás fegyveresek kíséretében.

Az indulatok délutánra szabadultak el, amikor migránsok egy csoportja drótvágóval esett neki a határkerítésnek. A lengyel határőrség könnygáz spray-vel próbálta visszaszorítani az agresszív tömeget.

A migránsok ekkor még nem adták fel, megpróbálták ásókkal lerombolni a drótakadályt. Az egyik fiatal férfi a feje fölé emelt ásóval fenyegette a lengyel katonákat, amiért azok megakadályozták, hogy lebontsa a kerítést.

„Nem akarunk Lengyelországban maradni, hanem tovább mennénk Németországba. Németországban van élet!” – mondta az egyik migráns, aki gazdasági szempontokat is mérlegelt, amikor kiválasztotta, hogy melyik Európai Uniós országba akar eljutni.

A feszült helyzet miatt kedden a nemzetvédelmi miniszter és a lengyel kormányfő is a térségbe utazott.

Mateusz Morawiecki arról beszélt hogy a Fehéroroszországból Lengyelországba illegálisan bejutni próbáló migránstömeg az egész Európai Unió biztonságát fenyegeti. A kormányfő ezért köszönetet mondott az egyenruhásoknak a helytállásért.

„Az állami szuverenitás mértéke az, mennyire képes megvédeni határait. Megkaptam a tábornokoktól a jelentéseket, amelyek azt igazolják, hogy az önök szolgálata nagyon profi és jól szervezett” – mondta a katonáknak a lengyel miniszterelnök, aki reggeli a közösségi oldalán arról is írt: egyértelműen a fehérorosz rezsimet tartja felelősnek a kialakult helyzetért.

Hozzátette, Lengyelország nem hagyja magát megrémíteni. Az EU- és NATO-partnerekkel pedig együtt fogja védeni az európai békét. Míg Varsó és Minszk között egyre csak nő a feszültség, Lengyelországban már többször is összehívták a válságstábot. Andrzej Duda elnök leszögezte: figyelemmel kísérik a helyzetet.

A NATO főtitkárával pedig megállapodtak, hogy „forródrót-kapcsolatban” maradnak.

Az Európai Unió határán kialakult újabb migrációs válsághelyzetről közben Szergej Lavrov az orosz külügyminiszter is megszólalt. Azt mondta a Nyugat maga okozza a bajt, amikor saját jóléti elképzeléseit akarja ráerőltetni más térségekre. Például a Közel-Kelet és Észak-Afrika esetében, ahol a nyugati minták szerint a demokráciát erőltetnék.

Szergej Lavrov azt is mondta: az Európai Uniónak be kell fejeznie a kettős mérce alkalmazását, és egyformán kell kezelni az országok hozzáállását a migránsok befogadásával vagy elutasításával kapcsolatban. Arra hívta fel a figyelmet, hogy nem lehet eltérő szabályokat alkalmazni például Olaszországban és Lengyelországban.