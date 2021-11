Több, mint két napon keresztül mentették a csapdába esett barlangászt

A Dél- és Közép-walesi Barlangi Mentőcsoport (SMWCRT) jelentése alapján a férfi láb- és állkapocstörést szenvedett, ám ahhoz képest, hogy jó pár métert zuhant és több, mint két teljes napra elszigetelődött a külvilágtól, jó állapotban van – közölte a BBC.

A barlangász a Penwyllt közelében lévő Ogof Ffynnon Ddu barlangrendszerben egy véletlen baleset következtében zuhant az egyik járat mélyére. Társa mellette volt, amikor az eset történt, így azonnal értesítette a rendőrséget és a mentőegységet.

A 250 embert igénylő mentőexpedíció 53 órán keresztül tartott,

A mentőcsapat szóvivője elmondta, hogy az ehhez hasonló komplex barlangrendszerekből történő mentések minden alkalommal napokba nyúlóak, ugyanis a képzett csapatok számára is kihívást jelentenek a sötét, szűk és csúszós járatrendszerek.

A férfit a felszínre emelés után azonnal kórházba szállították.

The man's fall was 'an unfortunate, chance accident', says one of the oldest cave rescuers taking part in the missionhttps://t.co/ZXgKK3rq86

