Közvélemény-kutatás: egyre népszerűtlenebb Joe Biden az Egyesült Államokban – GRAFIKA

Csökken Joe Biden amerikai elnök és alelnöke, Kamala Harris népszerűsége az Egyesült Államokban – tudhattuk meg a bostoni Suffolk Egyetem november 6-án publikált közvélemény-kutatásából, amelyből többek között az is kiderült, hogy ha most lennének a választások, Donald Trump legyőzné a jelenlegi elnököt.

A képre vagy ide kattintva nagyobb méretben is megtekintheti az infografikát. (Forrás: hirado.hu)

A bostoni Suffolk Egyetem és a USA Today amerikai napilap november 3. és 5. között készítette azt az ezerfős reprezentatív közvélemény-kutatást, amelyből kiderült, hogy Joe Biden kormányzásával az amerikaiak többsége nincs megelégedve – számoltak be róla a fivethirtyeight.com honlapon.

Az egyik ilyen kérdés például az volt, hogy „ön szerint a Joe Biden megválasztása óta eltelt egy év alatt jobb vagy rosszabb munkát végzett elnökként, mint amire számított, vagy nagyjából úgy teljesített, ahogyan azt várta?”

Erre a kérdésre a válaszadók 45,9 százaléka azt válaszolta, hogy „rosszabb”, vagyis Joe Biden nem tudott megfelelni az előzetes választói elvárásoknak.

Ugyanakkor a válaszadók 41,8 százaléka mondta azt, hogy Joe Biden megválasztásakor erre a tejlesítményre számított.

A képre vagy ide kattintva nagyobb méretben is megtekintheti az infógrafikát (Forrás: hirado.hu)

Egy másik kérdésben pedig a kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy az amerikaiak, hogyan értékelik Kamala Harris alelnöki munkáját. Mint kiderült, a válaszadók több mint 51 százaléka elégedetlen az alelnök munkateljesítményével.

Az Egyesült Államokat is fenyegető egyre nagyobb migrációs helyzet is téma volt a kutatáson, ezzel kapcsolatban azt kérdezték a kutatásban, hogy „mi a véleménye Joe Biden elnök migrációval kapcsolatos hozzáállásáról – helyesli vagy nem helyesli?”

A közvélemény-kutatásból kiderült, hogy az amerikaiak 67,4 százaléka elégedetlen Joe Biden migrációs politikájával.

Mindezen elégedetlenségekkel összefüggésben a kutatás azon kérdésére, hogy „az ország jó irányba halad vagy rossz úton jár?”, a válaszadók 66,3 százaléka válaszolta azt, hogy szerinte rossz irányba halad az ország.

A képre vagy ide kattintva nagyobb méretben is megtekintheti az infógrafikát (Forrás: hirado.hu)

Az egyetem közvélemény-kutatásából az is kiderült, hogy ha most lennének a választások az Egyesült Államokban, akkor Donald Trump győzne, ráadásul a kongresszusban is erősebbek lennének a republikánusok.

A címlapfotón: Joe Biden amerikai elnök (Fotó: EPA/MICHAEL REYNOLDS)