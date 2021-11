Érzelmi zsarolás és migránspárti szervezetek is a lengyel határon

A Soros-féle Batory Alapítvány is feltűnik a lengyel határon – állítja a Wpolityce.pl című lengyel lap. A lap állításaira ráerősít a pénzemberhez közel álló oko.press több újságcikke is, amely ismerteti az alapítvány széles körű tevékenységét. A lengyel határ ellen több ponton agresszív támadást intéztek hétfőn migránscsoportok, a történtek bemutatása erőteljesen közelít a röszkei határincidens egykori tálalásához.

A Fehéroroszországból Lengyelországba behatolni próbáló, nagy számú migráns csoportok erőszakos akcióit a lengyel ellenzék egyes csoportjainak hatalmas médiafelületeket megmozgató, jól szervezett akciói segítik.

A migránstömegek és a határőrök incidenséről készült videófelvételeken tisztán látható, hogy kizárólag fiatal, jó fizikumú, agresszívan viselkedő csoportok vettek részt az elmúlt napok során lezajlott támadásokban. A migránsok a határakadályokat hosszú karú vágószerkezetekkel és ásókkal igyekeztek hatástalanítani, a katonákkal szemben pedig fenyegetőzve léptek fel. Az egyik katonára ásót emelt a behatolni próbáló migráns – a jelenetet az incidenst rögzítő felvételeken lehetett megfigyelni.

„Fehéroroszország azt reméli, hogy a lengyelországi és a nyugati közvélemény további nyomást gyakorol majd a lengyel kormányra, hogy engedjen a nyomásnak, és fogadja el a Lengyel Köztársaság területén keresztül vezető állandó migrációs útvonal létrehozását. A migránsok túlnyomó többsége Lengyelországon keresztül szeretne továbbjutni Nyugat felé” – olvasható a lengyel különleges szolgálatok közleményében. A közlemény leszögezi, hogy bár a nők és a gyermekek kisebbségben vannak a migránsok között, érzelmi zsarolásra használják fel őket.

Mindezek ellenére az ország határainak védelmét célzó intézkedéseket a lengyelek támogatják, sőt el is várják, hogy „a hatóságok elsősorban Lengyelország határát védjék”.

Fejenként több tízezer zlotyt ad a Soros Györgyhöz köthető Batory Alapítvány minden olyan aktivista csoportnak, amelyik „segítséget” szervez a lengyel–fehérorosz határt illegálisan átlépő számára – állítja a Wpolityce.pl című lengyel lap a Pénz folyik a bevándorlókat „segítő” aktivistákhoz! A Batory Alapítvány támogatja Lukasenka narratíváját? címmel közölt beszámolójában.

A Soros György által támogatott alapítvány működése a magyar olvasó előtt sem ismeretlen: hazai orgánumok is beszámoltak többek között arról a tevékenységükről, miképpen készítik fel a lengyeleket migránsok befogadására, milyen „érzékenyítő képzéseket” tartanak, pozitív képet festve a migrációról (és az LMBTQ-mozgalomról is).

