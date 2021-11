Szijjártó: Brüsszel a migrációt finanszírozza, nem annak megállítását

Megosztás Tweet



A külügyminiszter példátlannak nevezte, hogy Európa három irányból – dél, délkelet és kelet felől – is migrációs nyomás alá került.

Bebizonyosodott, hogy a kerítésépítés az egyetlen hatékony módszer az illegális migrációs hullámok megállítására, ezért „abszurd”, hogy azt az Európai Unió továbbra sem hajlandó finanszírozni – mondta hétfőn a tárca szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető lett kollégájával, Edgars Rinkeviccsel tartott közös sajtótájékoztatóján a két ország baráti és szövetségesi kapcsolatát méltatta, rámutatva, hogy egyetértés van közöttük az EU jövőjét illető legfontosabb kihívások, például a migráció tekintetében.

Három irányból is migránsveszély fenyegeti a kontinenst

Példátlannak nevezte, hogy Európa három irányból – dél, délkelet és kelet felől – is migrációs nyomás alá került. Szerinte ennek nyomán a lettek, a litvánok és a lengyelek most szembesülnek fizikailag is azzal, amivel Magyarország már 2015 óta.

„Bebizonyosodott, hogy az egyetlen hatékony módszer az illegális migrációs hullámok megállítására a kerítés építése, enélkül nincs az a mennyiségű rendőri vagy katonai alakulat, amellyel több száz kilométernyi határt eredményesen lehetne védeni” – húzta alá.

Szijjártó Péter nehezen érthetőnek nevezte, hogy az Európai Bizottság „már lassan mindent finanszíroz, ami a migráció növelését szolgálja”, de az annak megfékezésére irányuló, igazán hatékony eszközt továbbra sem.

„Mintha nem ezen a bolygón élnének, akik továbbra is gátolják a kerítést építő országok támogatását” – mondta, felszólítva a brüsszeli testületet az „európai lakosság összetételének megváltoztatására irányuló törekvések” feladására.

A miniszter emellett beszélt az EU-bővítésről is, amely szerinte „igazán lassan, de ha nagyon őszintén nézzük a dolgot, akkor sehogy sem halad”. Leszögezte, hogy a folyamat lassítása ellentétes Magyarország és a közösség biztonsági és gazdasági érdekeivel, ugyanis a térség stabilitásának és békéjének eléréséhez vezető leggyorsabb út az integráció.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Továbbá közölte, hogy a kormány újabb eszközökkel támogatja a koronavírus-járvány negyedik hullámával szembeni lett védekezést, és 55 betegmonitort és 100 gyógyszerpumpa-készletet küld az országnak. Végezetül kitért arra is, hogy a magyar hadsereg már kétszer részt vett a balti légtér ellenőrzését szolgáló NATO-misszióban, és jövő szeptembertől-decemberig, illetve 2025-ben újra sor fog kerülni erre.

Edgars Rinkevic mindenekelőtt megköszönte a magyar felajánlásokat, majd – Fehéroroszországra célozva – figyelmeztetett, hogy egyes államok „hibrid fegyverként” használják a migrációt. Ennek kapcsán úgy vélekedett, hogy meg kell erősíteni az EU külső határait, valamint szankciókat kellene életbe léptetni.

Címlapfotó: Bolgár katonák javítják a bolgár-török határ mentén húzódó kerítést a bulgáriai Matochina közelében 2021. november 4-én, miután a komány elrendelte a határkerítés sürgős helyreállítását a Törökország felől érkező illegális bevándorlók megállítása érdekében. (MTI/EPA/Vaszil Donev)