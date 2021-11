Németországban aggódva figyelik a lengyel határon történteket

Hétfőn kora délután megkezdődött a Fehéroroszország felől érkező migránsok mintegy ezerfős csoportjának erőszakos behatolási kísérlete lengyel területre – adta hírül a lengyel határőrség.

A német Bild Fehéroroszországból kapott videófelvételekre hivatkozva azt írta, hogy „migránsok nagy csoportjai” vándorolnak a lengyel határ felé Breszt közelében, az autópálya mentén. További százak bolyonganak a Bialowieza Nemzeti Park erdőségében, Breszttől északra.

– jegyzi meg folyamatosan frissülő tudósításában a Bild Online.

This video shows Belarusian border guards quietly walking behind migrants who are trying to cross the border between #Belarus and #Poland. pic.twitter.com/rrfFmMfHGa

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 8, 2021