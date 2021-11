Lengyel határőrség: megkezdték behatolási kísérletüket a Fehéroroszország felől érkező migránsok

A fehérorosz egyenruhások kíséretében a határhoz érkezett több száz fős migránscsoportnak ez volt az első kísérlete hétfőn arra, hogy illegálisan behatoljon Lengyelországba – tette hozzá a hatóság.

A migránsok ledöntötték a szögesdrót határkerítést, amelynek túloldalán a lengyel rohamrendőrök sorakoztak fel velük szemben.

"Németország, Németország" - skandálják a migránsok a fehérorosz-lengyel határon, miután lebontották a határkerítés egy részét.

NOW - "Germany, Germany," chant the migrants at the Belarusian-Polish border after they have torn down a section of the border fence.pic.twitter.com/Vh2X0mZbme

