Cleo elárulta, hogy a megszállott babagyűjtő gyerekrablónak társa is lehetett

Cleo Smith mindössze négyéves, de információival segíti a rendőröket. Mint ismert, a kislányt 18 napig keresték, és egy megszállott babagyűjtő romos házában találták meg. Most úgy tűnik, társa is volt a férfinak.

A négyéves kislány október 16-án tűnt el családja sátrából. Cleót 18 nappal később épségben találták meg a nyugat-ausztráliai Carnarvonban. A kislány elmondta a nyomozóknak, hogy egy nő megfésülte a haját, valamint segített neki az öltözködésben is. A rendőrség jelenleg vizsgálja a helyszínt, olyan bizonyítékokat keres, ami utalhat egy másik személy jelenlétére is.

A hatóságok szerint a kislány elrablásával vádolt férfi nem áll kapcsolatban a Smith családdal. A 36 éves Terence Darrell Kelly a sajtóértesülések szerint a szomszédainak lett gyanús, amikor pelenkát vásárolt. A rendőrség azonban csak annyit közölt, hogy egy autó alapján azonosították be a feltételezett elkövetőt, akit szerdán őrizetbe vettek és kihallgattak.

Cleo Smith elmondta a nyomozóknak, hogy egy titokzatos nő is jelen volt a házban. Az információk szerint a nő megfésülte a haját és segített neki felöltözni is. A lehetséges bűntárs az ügy középpontjába került, miután a kislány a nyomozóknak elárulta, hogy időnként egy nő is jelen volt, hogy „vigyázzon rá” – olvasható a Daily Mail oldalán.

A nyomozás kezdeti fázisában a rendőrség azt állította, hogy nem keresnek más gyanúsítottat az ügyben. A hatóságok jelenleg Carnarvonban vizsgálják a helyszínt, és annak lehetőségét, hogy egy másik személynek lehetett-e köze az ügyhöz.

„Ezen a héten arra összpontosítunk, hogy kiderítsük, volt-e másik érintett az ügyben”

– mondta Cameron Blaine nyomozó főtörzsőrmester.

A gyermekek kihallgatására szakosodott tisztek múlt hét csütörtök óta kezdték meg a beszélgetéseket Cleóval, a történtek teljes feltárása azonban több hétig is eltarthat.

A 36 éves Terence Darrell Kellyt emberrablással vádolták meg, jelenleg börtönben van. A nyomozócsoport visszatért Carnarvon városába, további nyomokat keresni.

A férfi letartóztatása óta az is kiderült, hogy megszállottan gyűjti a babákat, különböző közösségi oldalakon dicsekedett a lányos játékok iránti rajongásával.