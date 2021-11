A lengyelek szerint komoly határ menti incidens előidézésére készül Fehéroroszország

A fehérorosz hatóságok a határ menti helyzet eszkalálására törekednek, az utóbbi napok fejleményei mutatják, hogy incidenst akarnak előidézni, lehetőleg lövésekkel, halálos áldozatokkal – jelentette ki Wawrzyk a lengyel közszolgálati rádióban. A külügyminiszter-helyettes ezzel a lengyel0fehérorosz határon az utóbbi időben történt incidenseket kommentálta, amely eseményeknek a határ átlépését megkísérlő migránsok mellett fehérorosz egyenruhások is szereplői voltak.

Független fehérorosz újságírók beszámolóival kapcsolatban, amelyek szerint az utóbbi órákban Kuznica Bialostocka határátkelő irányában fehérorosz egyenruhás fegyveresek kíséretében migránsok százai menetelnek, Wawrzyk elmondta: a lengyel hatóságok hasonló információk birtokában vannak. Feltehetően erőszakos határátlépés készül, a lengyel szervek helyzetarányosan fognak reagálni – jelentette ki.

A menetelő migránsokról készült videófelvételt közzétette a lengyel titkosszolgálatokat felügyelő miniszter szóvivője, Stanislaw Zaryn is a Twitter közösségi portálon. A határról érkező információkat nagyon nyugtalanítónak nevezte. „Éppen megkezdődött az eddigi legnagyobb próbálkozás a Lengyelország területére való erőszakos bejutásra” – olvasható Zaryn bejegyzésében.

Acc. to the latest information, this massive group of migrants is under a strict control of Belarusian armed units who decide which way the group can or can’t go. It’s yet another example of the regime’s hostile activity targeted against Poland. https://t.co/2RLoe96gvd

— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 8, 2021