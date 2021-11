Késsel levágta a fia ujjait, aki cserébe leharapta az apja fülét

A bécsi rendőrség szóvivője szerint az 56 éves férfi szombat délután, egy veszekedés során késsel támadt a nála három évvel fiatalabb feleségére a Donaustadt városrészben található lakásukban. Több helyen megvágta a nő nyakát. Két fiuk – akik szemtanúja voltak az eseménynek – megpróbált az őrjöngő férfi útjába állni, sikertelenül.

A 24 éves fiú ezután gázspray segítségével tette ártalmatlanná az apját.

Messerschnitte am Hals, Finger und Ohr abgetrennt: Ein familiärer Streit hat am Samstag in Wien-Donaustadt höchst dramatisch geendet.https://t.co/YUNtZIsPXv pic.twitter.com/n3J1pzSFTU

— Kronen Zeitung (@krone_at) November 7, 2021