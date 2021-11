Holtan találták szobájában a szépségkirálynőt, a rejtélyt a rendőrség is vizsgálja

A fiatal modell holttestére lakásának fürdőszobában találtak rá. A hírek szerint szívrohamot kapott, bár a helyi hatóságok még nem erősítették meg a halál okát – számolt be a Daily Mail.

Layla da Costa, model who died at home in Bologna at 24 – Chronicle - Ghana News, Sports, Entertainment, Lifestyle, Africa... https://t.co/xCQe18wTbE

— News360Online (@News360O) November 6, 2021