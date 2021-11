Drónnal törtek az iraki kormányfő életére

A hadsereg közleményében merényletkísérletről ír, de további részleteket nem közöl a támadásról.

Twitter-fiókján Musztafa al-Kádimi iraki kormányfő az akciót gyáva támadásként értékelte és tudatta, hogy jól van, egyúttal nyugalomra szólított fel.

Az úgynevezett zöld zónában található kormányfői rezidencia közelében a kormányépületek közelében nagykövetségek is találhatók, nyugati diplomaták pedig több robbanásról és fegyverropogásról számoltak be az éjszaka folyamán.

A zöld zónánál az elmúlt hetekben Iránnal szövetséges milíciák tagjai tiltakoztak az előző havi parlamenti választás eredménye ellen, mert a voksolást követően meggyengültek pozícióik az ország törvényhozásában.

A tüntetők javarészben olyan pártok hívei, amelyek szoros kapcsolatban állnak a szomszédos Irán által támogatott iraki síita milíciákkal. Az említett pártok az októberben tartott törvényhozási választásokon elvesztették korábbi parlamenti mandátumaik többségét. A nem végleges eredmények alapján a síita, de Irán-ellenes Muktada asz-Szadr hitszónok vezette asz-Szajrún pártszövetség végzett az első helyen.

Reports of an assassination attempt by a drone targeting the accommodation of Iraqi Prime Minister Kadhimi and he posts a video on social media at 6 am Iraqi time to say that he is fine pic.twitter.com/izyzm2SGaB

— 🇮🇶🇵🇸Iraq & Middle East Updates🇵🇸🇮🇶 (@IraqLiveUpdate) November 7, 2021