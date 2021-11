Rengeteg embert agyontapostak a híres zenei fesztiválon

A tragédia helyi idő szerint este negyed tíz körül történt, amikor a tömeg összepréselődött a színpad közelében, és kitört a pánik – számolt be a The Guardian.

Tizenhét embert szállítottak kórházba, köztük 11-et, akiknek leállt a szíve – közölte Samuel Peña houstoni tűzoltóparancsnok sajtótájékoztatón újságírókkal. Mintegy háromszáz fiatalt kellett ellátni a helyszínre érkező mentősöknek.

Az áldozatok többsége fiatal, a súlyos sérültek között van egy tízéves is – számolt be a helyi sajtó.

A tragédia a fesztivál-alapító Travis Scott rapper fellépésekor történt. A Houston Chronicle beszámolója szerint az előadó a 75 perces szett alatt többször is megállította a műsort, miután szemmel látható volt, hogy túl nagy a tömeg és az első sorokban állókat egyszerűen összenyomják.

A telt házas rendezvényen 50 ezren vettek részt. A Twitteren is publikált videó szerint sokan egyszerűen áttörték a kordont és úgy jutottak be a rendezvény helyszínére.

#ASTROWORLDFest Dozens injured during ongoing events at Astroworld Fest in Houston EMS Report: 50+ concert goers have been transported to nearby hospitals, Injury reports include: Overdose ,Heat exhaustion, Alcohol poisoning , Compressive asphyxiation pic.twitter.com/TNmqYiWmEo

— 🇺🇲 ⭐Space Cowboy ⭐ 🇺🇲 (@Sm_Tritip) November 6, 2021