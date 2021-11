Nukleáris energia biztosítja a francia jövőt?

A jelenlegi erőműveket, amelyek többsége az 1980-as években épült, legkésőbb 2060-ig be kell zárni, ezért ezeket nagyrészt a 2040-es években már leállítják. Azok az új, harmadik generációs reaktorok, amelyeknek építéséről a közeljövőben döntenének, 2035-től állnának üzembe – áll az elektromos hálózat üzemeltetéséért felelős francia vállalat tanulmányában. Az atomenergia a következő elnökválasztás egyik legfontosabb témája lesz Franciaországban.

Franciaországnak szüksége van a két lábra, a megújuló és a nukleáris energiára – így foglalta össze Maud Bregeon, a kormányzó Köztársaság Lendületben (LREM) párt szóvivője a Le Monde-nak azt a tanulmányt, melyet az elektromos hálózat üzemeltetéséért felelős francia vállalat (RTE) publikált a napokban. Az RTE Emmanuel Macron köztársasági elnök kérésére vizsgálta meg, miképpen fordulhat az ország a megújuló energiák felé a szén-dioxid-semlegesség elérése érdekében.

Egyszerre két kihívással kell szembenézni: egyrészt több villamos energiát kell termelni a kőolaj és a fosszilis gáz helyettesítésére, másrészt meg kell újítani a nukleáris termelési eszközöket, amelyek fokozatosan elérik működési határukat 2060-ra – összegezte Xavier Piechaczyk, az RTE elnöke az Rfi.fr felületén.

Mint az Bregeon nyilatkozatából is kiderült, az atomenergia a következő elnökválasztás egyik legfontosabb témája lesz – nem véletlen tehát a tanulmány időzítése. Bregeon rámutat: „Az atomenergia három nagy kihívásnak tud megfelelni Franciaország és Európa számára: az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek, az energiafüggetlenségnek és területeink újraiparosításának. Ez egy olyan termelési eszköz, amely mindhárom lehetőséget kipipálja. Például szén-dioxid-mentes, míg az általunk felhasznált végső energia több mint 60 százaléka fosszilis tüzelőanyagokból (gáz vagy olaj) származik.”

Az energia jövőjéről szóló nyilvános vita megalapozásához az RTE tanulmánya hat lehetséges forgatókönyvet mutat be. A felvázolt alternatívák a 2050-ig száz százalékban megújuló energiaforrásokból származó energiától a nukleáris energia „voluntarista” fejlesztéséig terjednek, tizennégy korszerű, EPR típusú, illetve kisebb atomreaktor megépítésével.

Ezek a forgatókönyvek – és ez újdonság – figyelembe veszik a projektek környezeti és társadalmi dimenzióit is.

„Mindegyik út lehetséges, még ha némelyik nehezebb vagy bizonytalanabb is” – mondtaa Xavier Piechaczyk. Az RTE nem foglal állást egyik lehetőség mellett sem, hanem bemutatja azok előnyeit, hátrányait, hatásait és következményeit – hangsúlyozza a cég elnöke.

Maud Bregeon kiemelte: az atomerőművek esetében mi tartjuk kézben a felhasznált technológiát a teljes ciklus alatt, ami lehetővé teszi számunkra, hogy azt saját magunk állítsuk elő anélkül, hogy harmadik országoktól függővé válnánk – még az uránimportot is figyelembe véve. Hozzátette: az atomenergia egyet jelent a területek iparosításával; „ez több mint 13 500 munkahelyet jelent Hauts-de-France régióban, több mint 42 000-et Auvergne-Rhône-Alpes régióban! Franciaországban összesen 220 000 férfi és nő él közvetlenül vagy közvetve ebből az iparágból”.

Kevéssé rózsásnak festi le az atomenergiai ágazat jövőjét az RTE tanulmánya:

„a nukleáris flotta hosszú távú fenntartása lehetővé teszi a szén-dioxid-mentesítést, de messze nem elegendő a szén-dioxid-semlegesség eléréséhez. Ipari szempontból két tényező is felmerül, melyek hosszú távon korlátozzák a nukleáris ágazat fejlődését. Egyrészt, hogy a második generációs reaktorok élettartamát nem lehet a végtelenségig meghosszabbítani. A jelenlegi erőműveket, amelyek többsége az 1980-as években épült, legkésőbb 2060-ig be kell zárni, ezért ezek leállítása nagyrészt a 2040-es években már sorra kerül. Másrészt azok az új, harmadik generációs reaktorok, amelyeknek építéséről ma döntenének, 2035-től állnának üzembe. Ezekből a legjobb esetben is csak négyévente indulhat el néhány újabb és újabb üzem.”