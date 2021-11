Már a klímacsúcs sem elég: tízezrek tüntettek Glasgow-ban és Amszterdamban

A zászlókkal és klímavédelmi feliratokat tartalmazó transzparensekkel felvonuló aktivisták a klímavédelem terén is több igazságot követeltek a világ szegényebb régióiban élők számára. A COP26 Coalition nevű tüntetés szervezői szerint több mint százezren vettek részt a konferencia ülésszakának félidejére tervezett megmozduláson. A brit rendőrség ugyanakkor nem adott becslést a tüntető tömeg nagyságáról.

A nap folyamán világszerte több mint háromszáz hasonló tiltakozó akciót szerveztek.

Protesters at climate demo in Glasgow, Paris, Brussels, Amsterdam and Istanbul https://t.co/e8SeCwPiir pic.twitter.com/zeyVbxUDrJ

— Zyite.news (@ZyiteGadgets) November 6, 2021