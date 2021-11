38 éve eltűnt hegymászó maradványaira bukkantak

A hegyvonulat coloradói nemzeti parkjában felfedezett emberi maradványokról azt gyanítják, hogy egy egykori nyugatnémet hegymászót találhattak meg, aki még 38 évvel ezelőtt tűnt el – közölte a The Colorado Sun a park munkatársainak bejelentése alapján.

A Fort Collinsban élő 27 éves Rudi Moder tapasztalt hegymászóként indult útnak 1983. február 13-án, ám hat nappal később a szobatársa jelezte a hatóságoknak, hogy mivel még nem tért vissza, úgy gondolja, Moder eltűnt. A keresőcsapatok megkezdték a kutatást, de a több mint 30 centiméternyi friss hó akadályozta a munkát. A négynapnyi kutatás alatt végül egy kanyon bejáratának közelében fekvő hóbarlangban megtalálták a férfi hálózsákját és a felszerelését.

