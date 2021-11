Beismerte a kórházi dolgozó, hogy majdnem száz holttestet meggyalázott

Megosztás Tweet



Egy 67 éves kórházi alkalmazott, David Fuller beismerte, hogy két nőt megölt, és majdnem száz holttestet meggyalázott. A villanyszerelőként dolgozó férfi 12 éven keresztül bántalmazta a kórház halottasházában a női testeket. Tavaly decemberben tartóztatták le, és a csütörtöki tárgyaláson bűnösnek vallotta magát két gyilkosságban.

A 67 éves David Fuller elismerte, hogy majdnem száz holttestet meggyalázottt, és két nőt meggyilkolt – olvasható az Independent magazin oldalán. A kórházi dolgozó tizenkét éven át fényképezte és videózta magát, amint molesztálta a holttesteket. A megdöbbentő esetben két angol kórház is érintett, a kenti és a sussexi kórház, utóbbi 2011-ben zárt be véglegesen, valamint a Tunbridge Wells kórház. David Fuller villanyszerelőként dolgozott a kórházban, így juthatott be a halottasházba.

A nyomozók a 99 áldozat közül 78-at már sikeresen azonosítottak. Az elkövető csütörtökön bűnösnek vallotta magát két gyilkosságban.

A rendőrség a házkutatás során négymillió szexuális visszaélést ábrázoló fotót talált. Ezek nagy része az internetről származik, ám olyan fotók is voltak közöttük, amelyeken Fuller szerepelt a bántalmazott testekkel.

Az igazságszolgáltatást 33 évig sikeresen kikerülte, végül tavaly decemberben tartóztatták le, miután az évtizedekkel korábban talált DNS-bizonyítékokat újra elemezték, így megállapították, hogy Fullernek köze van a gyilkosságokhoz.

Wendy Knell, az egyik áldozat holttestén a fejet ért tompa tárgy okozta trauma, valamint a halálát követő szexuális bántalmazás jelei voltak láthatók – mondta el a bíróság. A másik gyilkosság áldozata Caroline Pierce. Az ő holttestét 1987-ben, egy vízzel teli gátban találták meg, lecsupaszítva.

Hospital worker admits double murder and sex assault of almost 100 corpses https://t.co/JiPKYNHRqo — The Independent (@Independent) November 5, 2021

A Fuller házában megtalált fotók mellett a rendőrök négy merevlemezt is lefoglaltak.

„Amikor megvizsgálták a merevlemezeket, kiderült, hogy rettenetes szexuális romlottságot tartalmazó anyagokat tartalmaznak” – mondta Duncan Atkinson ügyész a tárgyaláson. „A rendőrség olyan felvételeket is talált, amelyeken a vádlott női holttesteket gyalázott meg azoknak a kórházaknak a halottasházában, ahol dolgozott” – tette hozzá.

Az ügyész szerint a képek bizonyítják, hogy Fuller „szexuális kielégülés” céljából követte el tetteit, nem pedig mentális betegség miatt.

Az esettel kapcsolatban megszólalt a brit belügyminiszter, Priti Patel is, aki „sokkolónak” nevezte a történteket. Együttérzését fejezte ki az áldozatok családjainak, valamint reméli, hogy némi vigaszt lelnek abban, hogy végre igazságot szolgáltatnak elhunyt szeretteik számára.

A címlapfotó illusztráció.