A virginiai fiaskó után Bidenéknek vissza kell ülniük a tervezőasztalhoz

„Kimúltak Joe Biden elnök grandiózus és szuperköltséges gazdasági tervei a keddi virginiai választások földcsuszamlásszerű republikánus győzelmével” – nyilatkozták az amerikai kongresszus képviselőházának republikánusai a Breitbart Newsnak. A demokrata erődnek számító szövetségi állam szavazóit egy felmérés szerint elsősorban az LMBTQ-ideológia mellett széles körben propagált, és az iskolai oktatásba is beépíteni szándékozott kritikai fajelmélet kérdése mozgatta meg.

Joe Biden amerikai elnök és Kamala Harris amerikai alenök. Washington. (Fotó: MTI/EPA pool/Shawn Thew)

A keddi választásokon és népszavazásokon bebizonyosodott, hogy a szavazók elutasítják Biden politikáját – nyilatkozták a Breitbart Newsnak a szenátus mellett működő másik kongresszusi törvényhozó testület, a képviselőház republikánus tagjai, miután a párt jelentős győzelmet aratott a virginiai kormányzóválasztáson (És csak kevéssel, a hatalmas diadalra készülő demokratákat alaposan megszorongatva vesztettek New Jersey-ben.)

A jobboldal definíciója szerint „a kritikai fajelmélet marxista jellegű ideológia, amely faji és színalapú identitáscsoportok prizmáján keresztül tekint a társadalomra, ahol a kisebbségek az elnyomottak, míg a fehér emberek az elnyomók. A CRT azt tanítja, hogy a fehér emberek eredendően és helyrehozhatatlanul rasszisták, és hasznot húznak a különböző rendszerszinten rasszista hatalmi struktúrákból” – fogalmaz a Breitbart. Más definíció a kritikai fajelméletet olyan eszmeáramlatnak nevezi, amely szerint a nyugati társadalmakat a fehér faji felsőbbrendűség elve uralja, s emiatt sok kulturális hagyományt és intézményt át kell alakítani vagy fel kell számolni – fogalmaz a szombat.org.

A republikánus képviselők úgy vélik, Biden elnök a demokraták jelenlegi igen szűkös törvényhozó testületi többségében bízva aligha reménykedhet abban, hogy grandiózus gazdasági csomagjait áterőlteti a kongresszuson. A jelenleg még kiegyenlített erőviszonyok miatt a demokraták ugyanis összesen négy képviselőt veszíthetnek el a kongresszus két testületében: hármat a képviselőházban és csak egyet a szenátusban, hogy Biden programja célba érjen. Ha a republikánusok létszámfölénybe kerülnek, a zöldberuházások terén megkurtított, 1200 milliárd dolláros kétpárti infrastrukturális törvényjavaslat, az infrastrukturális beruházási és foglalkoztatási törvény, valamint az 1750 milliárd dolláros Építsük újra jobban (Build Back Better) tervezet is elakadhat a kétkamarás törvényhozásban.

„A keddi választások erősen keresztbe tettek a szocialista kormányzásnak”

– jelentette ki Drew Ferguson, a képviselőház republikánus frakciójának helyettes vezetője.

A képviselő szerint a csomag tönkretenné az ország gazdaságát, azonban a választói akarat megnyilvánulásával elszálltak a tervezet elfogadásának esélyei.

A gazdasági csomagot Biden a régóta fennálló társadalmi és gazdasági kihívások megoldására és a második világháború óta a legnagyobb munkahelyteremtő beruházásokra kívánja fordítani. Mindezek mellett kiemelkedő szerephez jutna a zöldenergia-forrásokra való átállás is, amely kiváltotta a republikánusok tiltakozását, mivel álláspontjuk szerint az agresszív zöldprogram összedöntené az államok gazdaságát. A hatalmas beruházási program elutasítottságában nagy szerepet játszik az is, hogy Bidenék jelentős adóemelést rejtettek el a csomagban. Így annak költségeit a multinacionális vállalatok globális jövedelmére vonatkozó adó és a társasági adó jelentős megemelése fedezné, amely ráadásul csak 15 év múlva térülne meg. Biden ugyanakkor a fosszilisüzemanyag-társaságok szövetségi adókedvezményeit is megszüntetné.

Egy másik republikánus képviselő, Warren Davidson szerint a virginiai fiaskó után

„a demokratáknak vissza kell ülniük a tervezőasztalhoz”.

A republikánus képviselők továbbá hangsúlyozták, hogy a keddi választások, amelyek felvetették a vitatott „kritikai fajelmélet” oktatásának kérdését is az állami iskolákban, azt bizonyítják, hogy a szülők elutasítják a szélsőséges liberális politikát.

A Fox News 2500 virginiai szavazókörben végzett felmérése szerint a vesztes demokrata kormányzójelölt által az iskolai oktatásba is beépíteni szándékozott „kritikus fajelmélet” (CRT) kérdése mozgatta meg leginkább a virginiai szavazókat. Az ellentmondásos tantervről szóló vita volt az elmúlt hetek kampányútvonalának fő témája, amelyet a republikánus Youngkin és a demokrata McAuliffe közötti éles különbségek emeltek ki – áll a jelentésben.

A lap megjegyzi, hogy sok médiaszemélyiséghez és demokrata szavazóhoz hasonlóan McAuliffe félreértette és tévesen bagatellizálta a CRT-vel kapcsolatos ellenérzéseket, amelyet szerintük az amerikaiak megosztására Donald Trump elnöksége idején dobott be a köztudatba. Vele ellentétben Youngkin meghallotta az aggódó szülők hangját, különösen azután, hogy bár a liberálisok tagadják a létét, az elmúlt évben számos bizonyíték merült fel, hogy a baloldali pedagógusok, tantestületek, tanári szakszervezetek és maga a Biden-adminisztráció kiállnak a fehér rasszizmust kiáltó faji teória terjesztése mellett.

A hirado.hu korábbi beszámolójából kiderült, hogy a demokraták egymást hibáztatják a keddi virginiai kormányzóválasztási vereség után, amely a legutóbbi, 2009-es virginiai vereségre, majd az azt követő 2010-es félidős választásokra emlékezteti őket.