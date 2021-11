Nagyot buktak a demokraták Virginiában

Megosztás Tweet



A republikánus Glenn Youngkin nyerte Virginia állam kormányzóválasztását az Egyesült Államokban a demokrata Terry McAuliffe előtt, aki már el is ismerte vereségét – közölte a Fox saját előrejelzései alapján. Az eredmény azért is számít nagy meglepetésnek, mert egy éve ebben az államban Joe Biden 10 százalékos győzelmet aratott.

Szakértők a Biden-elnökség első évének politikai tesztjeként értékelték a keddi kormányzóválasztást.

A választás előtt a két jelölt fej-fej mellett állt a felmérések szerint, de a tendencia már hetekkel ezelőtt egyértelmű volt. McAuliffe támogatottsága folyamatosan esett, míg a republikánus jelölt folyamatosan jött fel. Egy éve még tíz százalékpontos volt kettőjük között a különbség.

A kemény és költséges kampány főbb témái között elsősorban az abortuszhoz kapcsolódó emberi jogok jövője és az állami iskolákban zajló azon vita szerepelt, hogy lehessen-e a kiskorú iskolásoknak LMBTQ-érzékenyítő foglalkozásokat tartani a szülők tudta és beleegyezése nélkül.

A politikában még újoncnak számító republikánus kormányzójelölt ezt hevesen ellenezte.

McAuliffe kijelentette, hogy amennyiben őt választják meg, támogatja a szülők tudta és beleegyezése nélküli érzékenyítést. A Breitbart közben kiderítette: McAuliffe gyermeke magániskolába jár, ahol nem tartanak ilyen jellegű foglalkozásokat.

Az exit poll felmérések szerint a gazdaság, az oktatás és a koronavírus témakörei voltak még a szavazók számára a legfontosabb kérdések a választáson.

McAuliffe a kampányban előhúzta a Trump kártyát arra számítva, hogy ez is mobilizálhatja a demokraták szavazóbázisát, de sikertelenül.

Ezzel kapcsolatban a volt elnök gyorsan reagált.

„Úgy tűnik, Terry McAuliffe kampánya egy bizonyos Trump nevű személy ellen nagyon sokat segített Glenn Youngkinnak” – fogalmazott.

„Még csak kampányolnom sem kellett Youngkinért, mert McAuliffe megtette helyettem. Köszönjük a MAGA (Make America Great Again, Tegyük Amerikát Ismét Naggyá) szavazóinak, hogy nagyszerűen szerepeltek!” – tette hozzá Trump arra a politikai szlogenre utalva, amelyet ő használt a 2016-os és a 2020-as elnökválasztási kampány során.

Az afro-amerikai és a spanyol ajkú szavazók is kisebb arányban szavaztak a demokratákra, mint egy éve az elnökválasztáson.

Youngkin a szavazatok 51 százalékát szerezte, míg McAuliffe 49 százalékot.

Az AP hírügynökség elemzése szerint egy évvel azután, hogy Joe Biden a 2020-as amerikai elnökválasztás során Virginia államot 10 százalékponttal megnyerte, a mostani eredmény egyfajta ítéletként értelmezhető Biden elnökségével kapcsolatban. A virginiai vereség különösen riadalmat okozhat a párton belül a jövő évi félidős választások előtt, amikor az amerikai kongresszus irányítása a tét – fogalmaztak.

Fej-fej mellett a két jelölt New Jersey-ben

New Jersey a másik állam, ahol kormányzót választanak. A demokrata Phil Murphy kormányzó és a republikánus kihívója Jack Ciattarelli között nagyon kevés fog dönteni.

Szakértők szerint már az is megdöbbentő eredménynek számít, hogy egyáltalán szoros a verseny a hagyományosan demokrata államban, ahol Biden egy éve 16 százalékponttal nyert.

A legfrissebb adatok szerint a két jelölt 50-50 százalékon áll és ez eddig összeszámolt mintegy 3,3 millió szavazat alapján alig pár száz voks választja el a két jelöltet.

New Yorkban a demokrata Eric Adamst választották meg a város 110. polgármesterének, aki Curtis Sliwát, a republikánusok jelöltjét győzte le. Adams, aki a New York-i rendőrség nyugalmazott kapitánya, David Dinkins után a második afroamerikai polgármestere lesz New Yorknak.

A szintén demokrata jelenlegi városvezetőt, Bill de Blasiót váltó Adams a Twitteren közzétett üzenetében azt írta: „Ma este ünneplünk, mert holnap kezdődik az igazi munka!” Az új polgármester egyik fő kampányüzeneteként a rendőrség létszámának bővítését jelölte meg.

A republikánus Mike Carey nyerte azt a választást, amelyet Ohio állam 15. körzetének megürült kongresszusi helyéért írtak ki, miután Steve Stivers, az alsóház korábbi republikánus képviselője az év elején lemondott, hogy betölthesse az Ohiói Kereskedelmi Kamara elnök-vezérigazgatói pozícióját. Carey a demokraták jelöltjét, Allison Russót győzte le kedden.