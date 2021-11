Halálos ABBA-emlékkoncert: meghalt, miután ráesett valaki hét emelet magasból

Egy 80 év körüli férfi körülbelül hétemeletes magasságból lezuhant a koncertterem nyitott előcsarnokába, ahol ráesett két másik emberre. A tragédiában a lezuhanó férfi és egy 60 év körüli másik férfi, akire ráesett, életét vesztette. A baleset harmadik érintettje, egy középkorú nő megsérült, de állapota nem életveszélyes – olvasható az Euronews oldalán.

„Kaptunk egy segélyhívást, melyben elmondták, hogy valaki lezuhant az Uppsala városában lévő koncertteremben” – mondta Magnus Jansson Klarin, a rendőrség szóvivője. Hozzátette, hogy a hatóságok nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy megállapítsák, pontosan mi is történhetett. A helyszínt azonnal lezárták, a tanúk kihallgatását megkezdték.

🇸🇪 "We received a call regarding a person who either jumped or fell from a great height inside the concert hall in central Uppsala," said a spokesperson at the police department. https://t.co/NbqTUC24y1

— euronews (@euronews) November 3, 2021