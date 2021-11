Újabb részletek a Joker-jelmezes férfi ámokfutásáról

A Joker-jelmezbe öltözött férfi vasárnap este, a Kokuryo állomás közelében késsel támadt rá az útjába kerülő emberekre a metróban, majd az egyik kocsit fel is gyújtotta. Kiderült, hogy támadást hónapokon át tervezgette – olvasható a Reuters oldalán.

A támadás során egy 70 év körüli férfi súlyosan megsebesített. A többi áldozat könnyebb sérüléseket, illetve füstmérgezést szenvedett – mondta el a helyi rendőrség szóvivője.

Az elkövetőt Kyota Hattorit néven azonosították. A 24 éves férfi, akit a helyszínen letartóztattak, elmondta a rendőröknek, hogy sok embert akart megölni, hogy halálbüntetést kapjon.

A támadás napján Hattori délután elhagyta a szállodáját, és metróra szállt, célba véve a népszerű Shibuya negyedet, ami híres a jelmezes utcabálokról. A tömött metrón hirtelen előrántotta a kést és megtámadta az útjába kerülő embereket. A rendőrség az információkat eddig nem erősítette meg.

A halloweeni hétvége miatt rengetegen öltöttek jelmezt, ezért az utasok először fel sem fogták a helyzet súlyosságát.

„Először azt hittem, hogy csak egy halloweeni mutatvány. Azután láttam, hogy egy férfi közeledik, és egy hosszú késsel hadonászik” – mondta egy szemtanú.

Az elkövető a késelés után szétlocsolta az öngyújtó folyadékot, és felgyújtotta a szerelvény egyik kocsiját. Az utasok pánikszerűen menekültek, az ablakokon keresztül másztak ki a metróból.

