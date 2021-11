Robbanás és lövöldözés: tálibok harcoltak az Iszlám Állam katonáival

A híradás szerint az augusztusban hatalomra került tálib fegyveresek keveredtek tűzharcba fegyveres támadókkal. A Bahtar hivatalos hírügynökség szemtanúkra hivatkozva közölte, hogy az Iszlám Állam nevű terrorszervezet több fegyverese hatolt be a kórházba, és összetűzött a biztonsági erőkkel.

Bilal Karim, a tálib kormány tájékoztatási és kulturális miniszterének helyettese azt mondta a Tolo Newsnak, hogy az első robbanás a kórház bejáratánál, a második – szemtanúk elmondása szerint tíz perccel később – a környékén történt. Karim szerint a támadók szemlátomást civileket vettek célba.

Emergency hospital in Kabul says that so far nine injured people have been transferred to the hospital from today’s explosions.#TOLOnews pic.twitter.com/BszuCwL7mo

— TOLOnews (@TOLOnews) November 2, 2021