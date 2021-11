Közel 50 évig parkolt az autó az utcán, látványosság lett belőle

Az 1961-es évjáratú Lancia Fulviát, amely 47 éve állt az olasz város egyik utcáján, a legtöbben a Google Street View segítségével keresték fel, sok turista azonban személyesen is felkereste a helyszínt, hogy megnézhesse – írja az olasz sajtóra hivatkozva az Independent.

Car Parked On The Same Spot On Italian Street For 47 Years Is Being Turned Into A Monument https://t.co/9QZZwek4MA

— MSN India (@msnindia) November 2, 2021