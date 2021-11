Kést rántott a pályaudvaron, miközben azt üvöltötte, hogy „Allah Akhbar”

Kedden már nyugodt volt a párizsi Saint-Lazare pályaudvar környéke, ahol hétfő este fajult vérengzéssé egy hatósági maszkellenőrzés.

Az egyik utas megtagadta, hogy eltakarja az arcát, ezért a vasúti rendőrség járőrei el akarták vezetni a pályaudvarról. A férfi azonban kést rántott, majd azt kiáltotta: „Allah akhbar, Franciaországot az Iszlám Állam uralja!” Ezután rátámadt a biztonságiakra, akik kétszer meglőtték a támadót, a férfit életveszélyes állapotban vitték kórházba.

A hátizsákjában találtak személyi iratokat, de azt még nem tudják, hogy tényleg a férfi iratai. Az iratok alapján a személyazonosságát nem közölték a rendőrök, csak annyit, hogy egy olyan férfiról van szó, aki már erőszakos bűncselekmények miatt többször összetűzésbe került a rendőrséggel. A titkosszolgálatok nyilvántartásában nem szerepel, nem tartják nyilván iszlamistaként, nem figyelték meg – ismertette az M1 tudósítója.

Knifeman shouting 'Allahu Akbar' and ‘France belongs to Islamic State’ is shot and injured at Paris' Gare Saint-Lazare https://t.co/FgGzWr1uca

