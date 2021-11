Csodával határos módon élte túl a fejlövést

A sokkoló eset 2020 szeptemberében történt: Jacob Talbot-Lummis gondolt egyet, puskát ragadott, majd egy órán át lesben állva várta barátját. A gyanútlan fiú épp iskolába tartott, amikor a gyilkos elé ugrott, majd kevesebb, mint két méterről arcon lőtte, ezután haza menekült. A rendőrség két óra múlva kerítette kézre, letartóztatásakor mosolyogva közölte a hatóságokkal, hogy „megtette, amit akart, bármennyire is aljas módon” – adta hírül a The Sun.

A tinédzser ezidáig előzetes letartóztatásban várta a hétfői ítélethirdetést. Vallomásában annyit mondott, hogy csak meg akarta ijeszteni barátját, akivel korábban összeveszett, a puskát véletlenül sütötte el. Az ipswichi bíróságot ez nem hatotta meg, az ítélet szerint a gyilkos előre kitervelte tettét, azt hidegvérrel hajtotta végre és nem kegyelmezett áldozatának.

Az ítélethozatalt jócskán megkönnyítették a tiniről készült gyermekkori fotók, amelyeken különböző fegyverek másolataival pózol, emellett többen azt is állították, hogy a fiú rengeteget játszott erőszakos videojátékokkal. A gyilkossági kísérlet napján szintén kedvenc játékának hódolt, amely még több önbizalmat adott neki a „feladat” elvégzéséhez. Kiderült, hogy korábban már egy másik barátjával is megosztotta, mire készül, azonban az nem hitt neki, úgy gondolta, hogy csak fantáziál.

Diana Ellis, a fiú ügyvédje enyhítő körülményként nevezte meg, hogy védence megbánta tettét, azonban a bíró szerint az ítéletet súlyosbítja, hogy a tettet előre tervelték ki. A bíróság úgy véli, ha az elítélt csak meg akarta volna ijeszteni az áldozatot, akkor azt nem valódi puskával tette volna.

