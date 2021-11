Áder János: Magyarország 2050-re klímasemleges lesz

Megosztás Tweet



Glasgow nemcsak az ambíciók emeléséről, de a hitelesség visszaszerzéséről, a cselekvésről és a mielőbbi látható eredményekről is szól – mondta Áder János köztársasági elnök hétfőn a skóciai nagyvárosban, az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének (COP26) 26. ülésén.

Hétfő esti felszólalásában az államfő kijelentette: a helyzet kritikus mivoltára, a 24. órára, az emberiség döntő jelentőségű pillanatára figyelmeztető drámai hangütésű mondatok elhangzottak már Durbanben, Cancúnban, Koppenhágában – vagyis korábbi éghajlatváltozási ENSZ-konferenciák helyszínein – is, márpedig „nehéz a választókkal elhitetni, hogy már 26 éve mindig, folyamatosan a 24. órában vagyunk”.

Leszögezte: nehéz sikeres tanácskozásról beszélni, hogyha a helyzet – jelen esetben a légkör szén-dioxid-koncentrációja – folyamatosan romlik. Márpedig a légkör szén-dioxid-koncentrációja nőtt az elmúlt 25 évben, és sajnos a párizsi klímavédelmi egyezmény megkötése óta is – fűzte hozzá Áder János.

„A tudomány eredményei és a természet jelzései egyértelműek, cselekednünk kell” – fogalmazott glasgow-i beszédében az államfő.

Kijelentette: ahogy az a glasgow-i COP26-találkozó hétfői munkanapján mindenki részéről elhangzott, szükséges az ambíciók emelése, ami helyes. Áder János feltette ugyanakkor a kérdést, hogy mit is jelent ez, mi legyen ennek a tartalma.

A köztársasági elnök szerint először is őszinte számvetésre van szükség az egyes országok eredményeit illetően, és a PR-mutatványok helyett cselekvés kell.

Másodsorban szükséges az is, hogy a nagy kibocsátók, amelyek a szennyezőanyag-kibocsátás nyolcvan százalékáért felelnek, mielőbb megállapodásra jussanak a csökkentés üteméről – hangsúlyozta Áder János.

Az államfő kitért a 19 legnagyobb fejlett és feltörekvő gazdaság, valamint az Európai Unió alkotta G20-csoport hétvégi római csúcsértekezletére is, megállapítva: azon a találkozón nem született döntés az új szénerőművek építésének tilalmáról, és a résztvevők nem állapodtak meg a fosszilisenergia-támogatások megszüntetésének semmiféle időpontjáról sem.

Mindemellett „azt tapasztalom, hogy a másfél fokhoz való ragaszkodás annál gyakrabban kerül be a különböző nemzetközi dokumentumokba, minél távolabb kerülünk ettől a céltól” – mondta glasgow-i beszédében a köztársasági elnök.

Áder János arra a nemzetközi klímavédelmi célkitűzésre utalt, amelynek alapján 1,5 fokra kell korlátozni a további globális felmelegedés mértékét.

Az ambíciók emelésének tartalmi kérdéseire visszatérve az államfő szükségesnek nevezte, hogy azok az országok, amelyekben az egy főre eső kibocsátás jelentősen meghaladja a nemzetközi átlagot, vállaljanak nagyobb szerepet az ambícióemelés finanszírozásában. Áder János szerint a kibocsátás csökkentése mellett legalább akkora gondot kell fordítani az alkalmazkodásra is.

Elmondta:

Magyarország a világ kibocsátásának mindössze 0,13 százalékáért felel, vállalja ugyanakkor, hogy 2050-re klímasemleges lesz.

Erről törvény született és a végrehajtás megkezdődött - tette hozzá. Mindemellett „2030-ig biztosan, de reményeink szerint talán már 2026-ra beszüntetjük a szénalapú áramtermelést” – mondta a köztársasági elnök.

Elmondta azt is, hogy Magyarország az év végéig kiépülő 3000 megawattról 2030-ig 6500 megawattra növeli a naperőmű-kapacitást, 2030-tól a városi tömegközlekedésben csak elektromos buszokat használ, addig is folyamatosan cseréli a járműparkot, és mindezzel együtt jelentős erdőtelepítési programot is végrehajt.

„Egy hónap múlva Fenntarthatósági Expót és Világtalálkozót szervezünk Budapesten, hogy ne csak az ambícióemelés fontosságáról beszéljünk, de a közös cél eléréséhez szükséges megoldásokat, innovációkat, technológiákat is bemutassuk” – zárta hétfő esti glasgow-i felszólalását Áder János.