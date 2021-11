Összeomlott egy toronyház Lagosban, többen meghaltak

Egyelőre nem tudni, pontosan hányan szorultak a romok közé, de eddig legalább három munkást sikerült élve kimenteni. Egyikük a helyi televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy mintegy ötvenen dolgoztak az Ikoyi városrészben található épületben, amikor a házomlás történt – jelentette be Ibrahim Farinloye, a kataszgtróüfavédelem szóvivője.

Az AFP francia hírügynökség beszámolója szerint munkások és helyi lakosok együtt próbálják kimenteni az embereket a törmelék alól.

#BREAKING | A 21-story building collapsed in #Lagos, #Nigeria.

Lagos state emergency services are currently rescuing people from the building collapse on Mosley road, Ikoyi and administering first aid. pic.twitter.com/7eOUMGzCb4

