Magyarországot Áder János államfő képviseli a glasgow-i klímacsúcson

Sorra éreztek a világ vezető politikusai az ENSZ éghajlatváltozásról szóló konferenciájára hétfőn a skóciai Glasgowba. A következő tizenkét napban 25 ezer politikust várnak a COP26-klímacsúcsra.

Szakértők szerint ennek teljesítéséhez gyors és jelentős változásokra van szükség a föld- és energiahasználat, az ipar, az építkezés, a szállítás és a városok kialakítása és működése területén. Legfőképpen drasztikusan csökkenteni kell szén-dioxid kibocsátást.

A világhírű természettudós, Sir David Attenborough a konferencián egyebek mellett arról beszélt, hogy a Földdel való kapcsolatunkat lényegében egyetlen szám – a légkör szén-dioxid-koncentrációja – határozza meg.

„Ha külön-külön elég erősek vagyunk ahhoz, hogy destabilizáljuk a bolygónkat, akkor együttműködve biztosan elég erősek vagyunk ahhoz, hogy megmentsük. Életem során szörnyű hanyatlásnak voltam szemtanúja. De az önökében csodálatos gyógyulásnak lehetnek és kell is, hogy legyenek tanúi” – hangsúlyozta a természettudós.

“That desperate hope, is why the world is looking to you and why you are here”

