„Halálos tél?” Becsődölt szolgáltatók, irdatlan rezsicsekkek sokkolják a franciákat

Példátlan válságot élnek át a francia energiapiaci szolgáltatók – s ami még súlyosabb, a fogyasztók is, miután egekbe szökött a gáz és az áram nagy- és kiskereskedelmi ára. A szolgáltatók különféle praktikákkal próbálják kijátszani a kormány jövő áprilisig elrendelt árbefagyasztását, illegálisan emelik az árakat vagy éppen csődbe mennek. Miközben a francia gazdasági sajtó szerint „halálos tél” közeleg, a brüsszeli bürokraták és a nyugat-európai zöldek álláspontját tükrözve a Jacques Delors Intézet igazgatója örvendetesnek látja, hogy „végre megszabadulunk a gáztól”. Összeállításunk.

„A válság, amelyen keresztülmegyünk, kivételes állapotokat teremt. Nagyon nehéz helyzetbe kerülnek egyes gáz- és áramszolgáltatók, de ez nem vezethet elfogadhatatlan magatartáshoz a részükről" – idézi a Les Echos című francia gazdasági lap Dominique Jamme-ot, az Energiaszabályozási Bizottság (CRE) szolgálatainak főigazgatóját, aki a napokban figyelmeztetést intézett a teljes francia energiaszektorhoz.

A piacot megosztó mintegy ötven beszállító teljes mértékben megszenvedi az emelkedő nagykereskedelmi árakat, s annak ellenére, hogy ezeket nem háríthatná a fogyasztókra, a legkülönfélébb praktikák tanúi vagyunk – derül ki a Les Echos cikkéből.

Egyesek változtatnak a tarifáikon, mások minden eszközzel megpróbálnak megszabadulni az ügyfelektől. Olyan szolgáltatókról is lehet hallani, amelyek – a nemzeti energiaközvetítő szerint több mint tíz ilyen cégről érkezett bejelentés – már nem fogadnak be új ügyfeleket.

A CRE emlékeztet arra, hogy az úgynevezett alternatív szolgáltatók megawattóránként 42 eurós fix áron vásárolhattak nukleáris erőművekből származó villamos energiát, miközben a piaci árak rendszeresen meghaladják a 100 eurót megawattóránként, a csúcsértékek pedig 200 euró fölött vannak. „Nem fogadható el, hogy a fogyasztók úgy szenvedjék el az áremelkedés hatásait, hogy az árcsökkenésből nem részesülnek" – mondta Dominique Jamme.

Ha csődbe megy a beszállító és a szolgáltató...

Felmerül egy másik kockázat is, a kis beszállítók csődje. Egyikük, a Hydroption már csődeljárás alá került. "Mások is követhetik, ezért kértük a kormányt, hogy a törvényben előírtaknak megfelelően mielőbb jelöljön ki sürgősségi energiaellátókat" – mondja Dominique Jamme. Ez utóbbiak automatikusan átvennék a csődbe jutott társaságok ügyfeleit – még meghatározásra váró tarifális feltételek mellett.

A gáz- és áramszolgáltatók közül sem bírja mindenki ezt a „töréstesztet”: egy másik cikkében szintén a Les Echos ír arról, hogy a Leclerc áramszolgáltató például

több mint 14 hónapra visszamenőleg számláz ki jogellenesen gáz- vagy áramfogyasztást.

Kérdéses tehát, hogy átvészelik-e a telet a kis energiaszolgáltatók, és hogy mi történik az ügyfeleikkel, ha a beszállító vagy a szolgáltató csődöt mond. Az áremelés sem tűnik a legtöbb esetben megoldásnak, hiszen a legtöbb szolgáltató vagy rögzített árakkal dolgozik, vagy – a gáz esetében – áraikat az Engie szabályozott tarifáihoz indexálják, amit a kormány nyolc hónapra leblokkolt.

"Szakértők halálos télre számítanak az ágazatot illetően" – fogalmaz a francia gazdasági lap.

Számla 14 hónap után

Áprilisra az árkiegyenlítő rendszer révén az elosztóknak a piaci árnál alacsonyabb áron kell majd eladniuk a gázszolgáltatást a fogyasztóknak. Ezután tavasztól kezdve a fogyasztóknak kellene a piaci árnál valamivel többet fizetniük a gázért, hogy az üzemeltetők által a tél folyamán kifizetett többletpénz megtérüljön.

Csakhogy a lakosság ezzel az ingadozással is most szembesül: az országos energiaügyi ombudsman már a nyár közepén jelezte, hogy az energiaszolgáltatók még mindig több mint 14 hónapra visszamenőleg számláznak ki jogellenesen gáz- vagy áramfogyasztást. A Que Choisir fogyasztóvédelmi szervezet lapja emlékeztet: 2016. augusztusa óta a jogszabály szerint az energiaszolgáltatók nem számíthatnak fel túlzottan magas összegeket több éves fogyasztásért. A francia Fogyasztói törvénykönyv 224-11. cikke például úgy fogalmaz: "Az utolsó elszámolástól vagy önleolvasástól számított 14 hónapnál régebbi villamosenergia- vagy földgázfogyasztás nem számlázható".

Ennek ellenére az üzemeltetők nem mindig tartják be ezt a tilalmat – közli a quechoisir.org.

„Napelemes vízmelegítőt minden európai épületre”

A gáz környezetszennyező, drága és megbízhatatlan – fejtette ki a válsággal kapcsolatos álláspontját, jól tükrözve Brüsszel uniós bürokratái és számos nyugat-európai döntéshozó álláspontját Thomas Pellerin-Carlin, a Jacques Delors Intézet energiaközpontjának igazgatója a L'Echo című belga lapnak adott nyilatkozatában. Pellerin-Carlin, mivel esküdt ellenfele a gázfelhasználásnak, gyakorlatilag jótékony hatásúnak látja a "gázsokkot", mely miatt az európaiak "nagyon gyorsan nélkülözhetik a fűtést".

Európa zöldpolitikusainak álláspontját jeleníti meg Pellerin-Carlin, amikor arra a kérdésre, hogy ez a válság vajon arra is képes-e, hogy elmozdítsa a dekarbonizáció felgyorsítását, kijelenti: „majdnem egy évszázada van napkollektoros vízmelegítő nevű technológiánk, ami nagyon jól működik, amihez nincs szükség ritkaföldfémekre, ami nem túl drága, és lehetővé teszi a víz melegítését. Szükségünk van egy tervre, hogy húsz éven belül minden európai épületet felszereljenek napenergiával működő vízmelegítővel. Nem old meg mindent, de jelentősen csökkenti a nem megújuló hőfogyasztásunkat, beleértve a gázt is."

Elöregedő szélerőművek: lék a Titanicon

A lehető legrosszabb pillanatban érte Franciaországot az európai energiaválság, két okból is. Egyrészt a kormány kapkodó energiapolitikája, egymásnak erőteljesen ellentmondó intézkedései során Emmanuel Macron köztársasági elnök csak most fejezte ki szándékát – ezt a napokban meg is erősítette – hogy a „Franciaország 2030” program részeként újra megerősítené a korábban leépítésre ítélt nukleáris ágazatot.

Másrészt az elsőgenerációs szélerőművek, mint arról az mkik.hu franciaországi energiakörképe is beszámol, a 15 éves élettartam lejártával felújításra szorulnak, különben működésképtelenné válnak. Felújításuk komoly ráfordításokat követel a költségvetéstől.

A francia energiahivatal (Commission de régulation de l'énergie, CRE) szerint az elsőgenerációs turbinák leállása míg 2020-ban még csak 400 MW kapacitást kiesést jelent, ám a későbbiekben már évente nagyjából 1 GW-tal csökken az energiatermelés. Ha Franciaország tartani akarja az energetikai átmenetben vállaltakat, gyakorlatilag az összes elöregedő szélerőműparkot meg kell újítania, és természetesen nélkülözhetetlen további új kapacitások létesítése is. Ezt nem lehet elérni a szárazföldre telepített szélerőművekkel: tengeri, off-shore szélerőmű-parkok létesítése lenne szükséges.

Az, hogy a gáztározók nem túl nagy tartalékkal működnek, nem számít újdonságnak Franciaországban, az országnak ugyanis nincsenek gázmezői, fogyasztásának 99 százalékát importálja, ezért Európa többi részéhez hasonlóan kitett az európai és a világpiaci árak változásának erről nemrég a francia energiaszabályozó bizottság (CRE) közleménye is beszámolt. A gázellátás kérdése mindezidáig nem került előtérbe a viszonylag stabil szállítások miatt, most váratlanul komoly problémát jelent.

Az európai gazdaságok fokozott sebezhetősége egyértelműen annak az ideológiai alapú, a baloldali-liberális szemléletű pártok által szorgalmazott energiapolitikának a következménye, melyről a hirado.hu által is idézett Philippe Chalmin közgazdász, energiapiaci szakértő levezette a TV5 Monde-nak nemrég így számolt be: „Európa a nagy ökológiai nekilendülésben úgy döntött, hogy felszámolja széntermelését. Ma Európában az elektromos energiát az utolsó megtermelt kilowattóráig már nem széntüzelésű, hanem gáztüzelésű erőművekben állítják elő. Csakhogy a helyi gáztermelés is nagyon alacsony”. Tegyük hozzá: Franciaország 2018 tavaszán bejelentette, hogy három éven belül bezárják az ország valamennyi szénerőművét.

Építenek hat új atomerőművet, bezárnak tizenkettőt

Ami Franciaországot illeti, itt egyszerre két, egymásnak ellentmondó szemlélet határozta meg az elmúlt évek energiapolitikáját.

A „zöldülő energia” jelszavával Nicholas Hulot, francia környezetvédelmi miniszter vezénylete alatt egy olyan program végrehajtásába kezdtek, melynek célja az volt, hogy az atomenergia részesedését 2025-re 80-ról 50 százalékra csökkentsék. Hulot azért távozott a kormányból, mert egy idő után úgy látta, nem tudja teljesíteni ezt a vállalását. Mivel a Zöldek előteresét hozta a meg a legutóbbi parlamenti választás, a megújuló energia előretörése erőteljesen meghatározza a gazdaság mozgását is.

Emellett viszont Emmanuel Macron elnöki mandátumának utolsó szakaszában egyre erőteljesebben szorgalmazza a nukleáris ipar részarányának növelését az ország energia-ellátásában. Elképesztő, de igaz: új erőműveket úgy tervezik megépíteni, hogy közben bezárnak számos működő létesítményt.

Macron tervét így fogalmazta meg: „Az első számú cél az, hogy 2030-ig innovatív kis atomreaktorokat állítsunk üzembe Franciaországban, jobb hulladékgazdálkodással."

A Valeurs Actuelles erről azt írta: a Macron által tervezett kapacitásnövelés sem lesz elég arra, hogy 2050-re a francia Tudományos Akadémia szerint megkétszereződő francia energiaigényt kielégítse. „Sürgős, hogy további késedelem nélkül elindítsák a hat EPR2 típusú atomerőmű programját, és az ipari szakaszt megelőző nyilvános konzultációt” – írja a lap, hozzátéve: a projekt hatását igencsak gyengíti, hogy

„ugyanakkor megerősítik tizenkét másik, tökéletes állapotban lévő reaktor bezárását”.

A makacs számok

A megújuló energiák szerepét túlértékelő, ideológiai alapú kijelentések mellett vessünk egy pillantást a számokra is!

A franciaországi villamosenergia-fogyasztáshoz szükséges energiát 2019-ben 69,9 százalékban nukleáris energiaforrás termelte meg és 21,1 százalékban megújuló energiaforrás. Utóbbinak 10,9 százalékát adta a vízenergia, tehát a vízerőművi kapacitás, míg a szélenergia részesedése 6,1 százalék volt, a napenergia pedig mindössze a szükséglet 2,0 százalékát adta.

Az rte-france.com legfrissebb energiamix-adatai szerint például 2021 október 31-én a megtermelt energiából 37 482 MW-ot állított elő a nukleáris szektor, míg 798 MW származott bioenergiából.

A Les Echos című francia gazdasági lap több cikkében is megírta, nem lehet az energiaellátást csak a nap-és szélenergiára alapozni. Mint arra a francia lap cikkét idézve az mkik.hu fent idézett energetikai körképe is rámutat:

"a koronavírus-járvány miatt az európai ipar lelassult, áramigénye visszaesett, értelemszerűen az áramtermelők ezt a jóval kisebb szükségletet először fotovoltaikus és szélenergiával igyekeztek kielégíteni, nem pedig szénnel vagy földgázzal. A második félévben a téli időjárás, a rövidebb nappalok és az újra bővülő ipar növekvő energiaigénye együttesen a megújulók arányának csökkenését fogja okozni, ha pedig Európa ma csak a szélre és a napra alapoznak, akkor hidegbe és sötétbe süllyedne".

A címlapfotó illusztráció.