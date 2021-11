Halálbüntetést akart kapni a Jokernek öltözött ámokfutó, ezért késelt a metróban

A támadás vasárnap, helyi idő szerint este nyolc óra körül történt, a Kokuryo állomás közelében.

Legalább 17 ember megsérült a támadásban – olvasható a BBC oldalán.

Az utasok először fel sem fogták a helyzet súlyosságát, mivel a hétvégén rengeteg jelmezes partit rendeztek a városban, ezért a Jokernek öltözött férfi nem keltett feltűnést.

„Először azt hittem, hogy csak egy halloweeni mutatvány. Azután láttam, hogy egy férfi közeledik, és egy hosszú késsel hadonászik” – mondta egy szemtanú a Yomiuri magazinnak.

Egy másik szemtanú arról számolt be, hogy a jelenet „borzalmas” volt. „A vonat ajtajai zárva voltak, fogalmunk sem volt, hogy mi történik, végül az ablakokból ugrottunk ki” – fogalmazott.

Az emberek meneküléséről számtalan felvétel készült.

