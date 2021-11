Biden megint elbóbiskolt, ezúttal a klímacsúcson – VIDEÓ

Joe Biden hétfő reggel érkezett a skóciai Edinburghba, az ENSZ klímacsúcsára, és rögtön magára vonta a zöld aktivisták haragját azzal, hogy hatalmas autókonvojjal tette meg a 76 kilométeres utat Glasgow-ba – számolt be a Daily Mail online kiadása.

Úgy tűnik, az amerikai elnököt lefárasztotta pörgős európai körútja: Biden vasárnap még Rómában vett részt a G7-ek tanácskozásán, majd Ferenc pápa fogadta őket audiencián a feleségével, Jill-lel együtt. A kamerák ugyanis rajtakapták, hogy a 78 éves demokrata elnök több mint fél percre becsukta szemeit Glasgow-ban, a klímacsúcs nyitóbeszédei alatt.

Biden appears to fall asleep during COP26 opening speeches pic.twitter.com/az8NZTWanI

A Daily Mail tudósítója szerint az amerikai elnök ezután átült az első sorba, majd alaposan megdörzsölte a szemeit, hogy meghallgassa Mario Draghi olasz miniszterelnök beszédét.

Nem ez volt az első alkalom, hogy a 78 éves elnök elszuindikált egy fontos megbeszélés során. Az elmúlt hónapokban két ilyen esemény is történt, amikor az elnök médiastábjának kellett beavatkozni és kiküldeni a Fehér Házban dolgozó fotósokat, illetve kikapcsoltatni a működő kamerákat.

Biden idén szeptember 22-én Boris Johnson brit miniszterelnököt fogadta a Fehér Házban, akivel a brit–amerikai kereskedelmi megállapodásról egyeztettek. A sajtónyilvános esemény azonban kínossá vált, az elnök ugyanis iegncsak furcsán viselkedett.

Social media users are sharing a misleading video they claim shows President Joe Biden falling asleep in a meeting with Israel's PM. However, the clip was cropped and moments later, Biden responded.

— Christina Anagnostopoulos (@Christina_UGC) August 30, 2021