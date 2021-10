Megosztás Tweet



Az elmúlt két napban már csaknem 1300 migránssal szemben kellett intézkedniük a magyar rendőröknek. Szeged környékén tegnap este például egy több mint ötven fős csoportot állítottak meg. A határ szerbiai oldalán folyamatosan érkeznek a magyar kerítés közelébe az illegális bevándorlók, hogy aztán embercsempészek segítségével próbáljanak meg átjutni. A zombori befogadóközpontban több mint kétszer annyian vannak, mint amennyi hely elvileg lenne – számolt be az M1 Híradója.



Megszállták a hétvégén a migránsok a vajdasági Zombor befogadóközpontját. Napokon át arra készültek, hogy átjussanak Magyarországra. „A rendőrök megint elfogtak bennünket. Én már háromszor próbálkoztam, de mindig visszahoztak ide, Szerbiába” – magyarázta az M1-nek az egyik illegális bevándorló.

A város befogadóközpontja több mint kétszeres kapacitással működik. A háromszáz férőhelyre jelenleg hétszáznál is több bevándorló jut. „A helyzet jelenleg nyugodt és stabil” – mondta Mihajlo Tomasevic. A központ váltásvezetője az M1-nek arról számolt be: bár a migránsok száma függ az időjárás alakulásától, most sokan próbálják átlépni a szerb országhatárt. Van, aki visszatér, van, aki nem.

A migránsok vonulásának az elmúlt hetekben nemcsak a kellemes késő őszi időjárás kedvezett, hanem a helyi fuvarosok is.

A határmenti településen szinte egymást érik a letakart kijelzős taxisok, akik hatalmas összegeket vágnak zsebre a migránsok illegális utaztatásából. De a horror összegekből bőven jut az embercsempészeknek is.

„Ma éjszaka próbálkozom majd először, de ha nem sikerül, akkor itt alszom a vasútállomás mellett, van egy hálózsákom” – újságolta el tervét az M1-nek egy migráns. A szinte csak férfiakból álló emberáradatnak nincs vége. Ha ugyanis nem sikerül átszökniük a határon, újrapróbálkoznak, kerül, amibe kerül.

„Autóval és busszal is utaztam. Szíriából indultam egy hónappal ezelőtt. Eddig ötezer eurót költöttem, hogy idáig eljussak” – mondta a pakisztáni férfi, aki szerint további négyezer euróra, vagyis átszámítva több mint 1 millió 400 ezer forintra lesz szüksége, hogy Zomborból Bécsbe jusson.

A magyar rendőrök és katonák továbbra is kiemelten védik a déli határszakaszt és a mélységi zónát. Szombat késő este 51 határsértőt fogtak el egy csoportban Szegednél. A migránsokkal szemben a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően jártak el.

„Az illegális bevándorlók okozta nyomás Európára már nemcsak a balkáni útvonalon, hanem észak-keletről, Fehéroroszország irányából is egyre erősebb, ami felér egy hibridháborúval” – mondta az M1-en Kis-Benedek József nemzetbiztonsági szakértő.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára szerint

Minszk szervezetten, charter-járatokkal utaztatja a migránsokat, akiket később buszokkal visznek a lengyel határra, hogy onnét Németországba szökhessenek.

„Óriási területről van szó, ahol át lehet menni, és hogyha ehhez igénybe veszik az embercsempészek segítségét – márpedig ez teljesen természetes dolog, és ez nőni fog, nyugodtan mondhatjuk most –, akkor romlik a helyzet” – fogalmazott.

Alekszandr Lukasenko május végén – a szigorúbb nyugati szankciókra reagálva – jelentette be, hogy nem fogja akadályozni az európai uniós országokba tartó illegális bevándorlók bejutását.

A lengyel parlament minderre válaszul nemrég egy több mint száz kilométer hosszú fal építését hagyta jóvá. Ennek hatályba lépéséhez már csak Andrzej Duda aláírása szükséges. Az elnök közölte: ezt a következő napokban meg is teszi.

A címlapfotó illusztráció.