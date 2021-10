A milliárdos, aki 19-re lapot húzott, és mindig bejött neki: 91 éves Bernie Ecclestone

Megosztás Tweet



Filmbe illő, hogyan lehet megúszni mindazt a blöffölést és trükközést, amit az immár 91 éves Bernie Ecclestone élete nagy részében művelt. Miközben több mint 40 évig irányította a Forma–1-es világbajnokság átalakulását amatőrök versengéséből a világ egyik legnagyobb sporteseményévé, dollármilliókat juttatott a csapatoknak, és persze magának. Ecclestone sikeres csapattulajdonos és pilótamenedzser is volt, három feleséget „fogyasztott el”, a negyediktől pedig tavaly fia született. Felvillantunk néhány emlékezetes epizódot „Mr. E” rendkívüli életéből.

Niki Lauda, a Jaguar csapatfőnöke (balra) és Bernie Ecclestone, a FOCA elnöke, a Nemzetközi Automobil-szövetség alelnöke beszélget a Forma–1-es Magyar Nagydíj időmérő edzése után Mogyoródon, 2001. augusztus 18-án (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Nagy megkönnyebbüléssel fogadta Bernie Ecclestone 2014 augusztusában, amikor egy német bíróság elfogadta a peren kívüli megegyezésre vonatkozó ajánlatát. A Forma–1-et akkor már 40 éve irányító angol üzletembert vesztegetéssel vádolták, a gyanú szerint 33 millió euró kenőpénzt fizetett egy bajor nagybank vezetőjének azért, hogy egy Ecclestone által favorizált cég tőzsdei részesedést vásárolhasson a Forma–1-ben. Amikor úgy tűnt, hogy az ügy védhetetlen, Ecclestone „megkente” a bíróságot is: a német törvényekben rejlő egyik kiskaput kihasználva felajánlotta, hogy peren kívül 100 millió dollárt (mintegy 26 milliárd forintot) fizet, cserébe a per lezárásáért és szabadságának visszanyeréséért.

Ecclestone-nak nem okozott gondot a hatalmas pénzösszeg előteremtése, a Forbes magazin ugyanis akkoriban 4,2 milliárd dollárra becsülte a vagyonát, ezzel a 12. leggazdagabb ember volt Nagy-Britanniában. Az Európában fellelhető legjobb (és legdrágább) ügyvédeknek köszönhetően a bíróság rövid mérlegelés után rábólintott az ajánlatra. Ezzel jól járt a német igazságszolgáltatás és jól járt Ecclestone is, aki továbbra is legnagyobb kincsesbányája, a Forma–1 világbajnokság vezére maradhatott. A bajor nagybank volt vezérigazgatóját, Gerhard Gribkowskyt – aki elfogadta a felajánlott kenőpénzt – 2012-ben nyolc és fél év letöltendő börtönre ítélték.

A fenti csak egy jellemző példa Bernard Charles Ecclestone életéből, a pénzcsinálás és a pénzköltés, valamint a kiskapuk kihasználásának művészetéből, amelyhez foghatóval senki más nem rendelkezik.

Versenyzőként megbukott a vizsgán

Bernie Ecclestone 1930. október 28-án született angliai Ipswichben, egy szegény családban. Tizenhat évesen otthagyta az iskolát, és a helyi gázműveknél kapott állást. Motorkerékpárral kezdett versenyezni, a szabadidejében pedig használt motorokkal és alkatrészekkel kereskedett. Az üzlet hamar felfutott, ezért Ecclestone otthagyta biztos állását a gázműveknél, és egyik barátjával saját motorkereskedést nyitott. Később kivásárolta az üzlettársát, és Nagy-Britannia legjobban menő motoros hálózatává fejlesztette a cégét. A világháború után rövid időre az autóversenyzésbe is belekóstolt, a brit Forma–3-as bajnokságban indult, de egy baleset kedvét szegte, ezért inkább a versenyzés üzleti részére kezdett el koncentrálni. Megvásárolta az F3 mellett a Forma–1-ben is próbálkozó Connaught csapatát, ám az elavult konstrukció miatt a sikerek elmaradtak.

Bernie Ecclestone became 86 years-old today. He's aged 28 here, failing to qualify for the 1958 Monaco GP... 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/mx6LaoDfkh — Stuart Dent (@Stuart_Dent) October 28, 2016

Egyszer ő maga is próbálkozott F1-es pilótaként, de az 1958-as Monacói Nagydíjon többszöri nekifutásra sem tudta kvalifikálni magát a 26 autós induló mezőnybe. Mivel Londonban ingatlankereskedelemmel is foglalkozott, már

volt annyi pénze, hogy egy csinos összeget felajánljon a korszak egyik legjobb versenyzőjének, Stirling Mossnak, cserébe azért, hogy a kiváló sofőr bejuttassa az autóját a versenyre. Az egyik pályabíró azonban kiszúrta, hogy a Connaughtot nem a gazdája, hanem Moss vezeti, ezért megvonták tőle az indulás jogát.

Ez volt az első – és talán az utolsó – alkalom, hogy Ecclestone egyik svindlije kudarcot vallott.

Ezek után barátja, Stuart Lewis-Evans menedzsere lett. A tehetséges angol azonban súlyosan megégett egy balesetben az 1958-as Forma–1-es szezon utolsó futamán, Marokkóban, majd néhány nappal később belehalt sérüléseibe.

Hasonlóan nagy lelkesedéssel vágott bele egy másik szupertehetség, Jochen Rindt ügyeinek intézésébe, akivel a barátság mellett egyre több üzleti szálon is kötődtek egymáshoz. Az osztrák kiválóság Ecclestone segítségével bekerült a Lotus-csapathoz, sorozatban nyerte a versenyeket, és 1970 nyarának végére nagy fölénnyel vezette a vb-pontversenyt, de a monzai Olasz Nagydíjon halálos balesetet szenvedett. Ecclestone rövid idő alatt két autóversenyző barátját is elveszítette, majd amikor harmadik patronáltja, a brazil Carlos Pace pályafutása is tragikus véget ért (1977-ben lezuhant kisrepülőgépével Sao Paulo mellett), kiábrándult és végleg felhagyott a pilóták menedzselésével.

Harcolt a turbómotor ellen, majd ő nyert vele először

Ecclestone ekkor már csapatvezetőként is tevékenykedett, miután 1972-ben megvásárolta a Brabham-istállót, amely az irányítása alatt a Forma–1 egyik topcsapatává vált. Miután látta, hogy milyen szervezetlenek a versenyzési körülmények, 1974-ben öt másik csapattulajdonossal karöltve megalapította a Forma–1-es Konstruktőrök Szövetségét, a FOCA-t. Az újonnan alakult szervezet 1975-től egyre gyakrabban került összetűzésbe az autósport nemzetközi irányító testületével, jobb biztonsági feltételeket, magasabb minőségű rendezést és nagyobb részesedést követelve a sportág bevételeiből a csapatok számára. Ecclestone az elsők között ismerte fel a televíziós közvetítésekben rejlő reklámlehetőségeket is, amelyeket az FIA – véleménye szerint – nem használt ki kellőképpen. Ügyvédjével és üzlettársával, Max Mosley-val karöltve egyre több kedvezményt csikart ki a szövetségtől a csapatok számára, és eközben persze a saját bankszámlája is egyre hízott. 1980-ra a száguldó cirkusz kereskedelmi jogait birtokló FOCA (Ecclestone szervezete) és a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) nyíltan szembe került egymással, háború dúlt a pénzért és a hatalomért az autósport csúcsán.

#HappyBirthday to Bernie Ecclestone, 91 today. Ecclestone was Head of the FOCA and the Formula One Group & owned the Brabham F1 team. (1972-1987) Pic - Bernie Ecclestone & Nelson Piquet, Hockenheim, 1983. 📷 Rainer Schlegelmilch#F1 pic.twitter.com/xZgIR2RBx8 — 1980s F1 🏁 (@F1_1980_1989) October 28, 2021

Furcsa kettősség állt elő, amit akárkinek nem néztek volna el. Miközben Ecclestone csapata, a Brabham a futamgyőzelmekért, sőt világbajnoki címért küzdött Nelson Piquet vezetésével, az üzletember Ecclestone magának, illetve a FOCA-nak követelte a sportág reklámbevételeinek nagy részét, és a tévés közvetítési jogok egészét.

A Forma–1 ördöge és őrangyala egy személyben

1980 és 1981 folyamán több alkalommal is majdnem kettészakadt a Forma–1 világbajnokság (az egyik oldalon a költséges turbómotort fejlesztő gyári csapatok, a Ferrari, a Renault és az Alfa Romeo álltak, míg a másik oldalon a FOCA-csapatok, más néven az úgynevezett „garázsmesterek” álltak, amelyek ragaszkodtak a hagyományos szívómotorhoz és az egyenlő versenyfeltételekhez). Ecclestone és az FIA elnöke, Balestre háborújából végül az 1982-ben megkötött Concorde-egyezmény jelentette a kiutat. A FOCA elfogadta a turbómotorok használatát, és meglepetésre Ecclestone csapata, a Brabham lett az első a sportág történetében, amely Piquet jóvoltából ilyen erőforrással nyert világbajnoki címet 1983-ban. Cserébe szabadon sáfárkodhatott az F1 közvetítési jogaival, a reklámbevételeket pedig a korábbiaknál igazságosabban osztották szét a csapatok (47 százalék), az FIA (30 százalék), valamint a FOCA (23 százalék) között.

Az Ecclestone és Mosley által kiötlött Concorde-szerződést – kisebb változtatásokkal – ötévenként megújították, és a mai napig ez szolgál a Forma–1 működésének alapjaként.



A pályafutását használtautó-kereskedőként kezdő Ecclestone már a hetvenes évek közepén világszerte ismert vállalkozónak, tehetős embernek számított, a dollármilliomosok közé azonban a versenyszervezői díjak és a tévés jogdíjaknak köszönhetően került be. Mesélik, hogy benne volt a keze az 1963 nyarán történt nagy angliai vonatrablásban is, amely során több mint 2,6 millió angol fontot zsákmányolt egy postavonatot kifosztó banda. Ecclestone mindig egy „no commenttel” és egy mosollyal utasította el az erre vonatkozó kérdéseket.

Családapa eltitkolt gyermekekkel

A jelenleg 91 éves Ecclestone négyszer házasodott, először még nagyon fiatalon, az ötvenes években. Az első feleségétől, Ivytől 1955-ben született lányukról, Deborah-ról megdöbbentően keveset tudunk, az ambíciózus üzletembernek sikerült szinte teljesen titokban tartani a magánéletét. Miután elváltak, Ecclestone 1965-től a szingapúri származású Dora Tuana Tannal élt együtt. Ezt a kapcsolatot már sokkal jobban dokumentálták a lapok, főként a brit bulvársajtó, de másfél évtized után itt is kihunyt a tűz, és az egyre sikeresebb üzletember továbblépett. Bernie 1982-ben az Olasz Nagydíjon találkozott a horvát modellel, Slavica Radiccsal. A lány 24, a férfi 51 éves volt, de még szembeötlőbb volt a 185 centiméter magas Slavica látványa a 160 centis Ecclestone mellett. Mégis frígy lett belőle, 1984-ben Chelsea-ben házasodtak össze, Max Mosley volt az egyik tanú.

Bizonyára jól összeillettek, hiszen két szép lányuk született, Tamara (1984-ben) és Petra (1988-ban).

Mivel az apjuk nagyon sokat volt távol, a lányokat Slavica szinte egyedül nevelte, luxuskörülmények között. Bernie és Slavica házassága 2008-ig tartott, az asszony által benyújtott válási papírokon állítólag a férfi „kiszámíthatatlan személyisége” szerepelt az indoklásban.

A Forma–1 kereskedelmi jogainak tulajdonosa, Bernie Ecclestone és horvát felesége, Slavica Radić a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) díjátadó gáláján Monacóban, 2006. december 8-án. Londonban 2008. november 20-án bejelentették: Slavica 24 évnyi házasság után válókeresetet indított 78 éves féje ellen (Foró: MTI/EPA)

Ecclestone a kilencvenes és a 2000-es években is előremutató tetteket hajtott végre a Forma–1-ben, fokozva a sportág népszerűségét és tovább gyarapítva a vagyonát. Segítségével 1993-ban Mosley-t megválasztották az FIA elnökévé, ezzel egyrészt revánsot vett Balestrén, másrészt ettől fogva gyakorlatilag teljhatalommal rendelkezett az F1-ben. Mosley révén ráhatása volt a szabályok alakítására, és mivel ő tette milliomossá a például Frank Williamst, aki korábban a puszta megélhetéséért küzdött, számos lekötelezettje volt, akiknek a támogatására számíthatott egy-egy sorsdöntő szavazáskor. Ilyen esemény volt, amikor 2005-ben a nagy motorgyártók unszolására a versenyistállók meg akarták alapítani a saját bajnoki sorozatukat, a GPWC-t, és erre konkrét terveket is kidolgoztak.

Ecclestone az utolsó pillanatban kedvenc bátorító eszközéhez, a pénzhez nyúlt: hűségdíjat ajánlott fel két régi csapatnak – a Ferrarinak évi 100 millió, a Williamsnek 30 millió dollárt –, ezzel megbontotta a renitens istállók egységét és egyben tartotta az F1-et.

Kivételes üzleti érzékkel az ezredforduló környékén komplett digitális televíziós hálózatot hozott létre (EM.TV), amely új szintre emelte volna az otthoni versenynézés élményét. Ez a technológiai újítás azonban csak két évet ért meg. A digitális közvetítés – amikor a néző a távkapcsolóval kiválaszthatta a kedvenc pilótája kocsiját, és az ő fedélzeti kamerájából végignézhette akár az egész futamot – ugyanis jócskán megelőzte a korát, az F1 rajongói még nem voltak felkészülve ekkora ugrásra.

Egy analóg ember a digitális világban

Ecclestone a 2010-es évekre belefáradt a sok utazásba, és túl a nyolcvanon egyre inkább nehezére esett a felgyorsult világ eseményeinek követése. Mesélik róla, hogy volt ugyan okostelefonja, de a legfontosabb telefonszámokat – a volt feleségéét, a lányaiét vagy az asszisztenséét – tollal felírta egy papírra, majd a papírt beletette a telefon tokja mögé, hogy szem előtt legyen. 2016 végén bejelentette, hogy eladja a Forma–1 kereskedelmi jogait egy amerikai médiatanácsadó cégnek, a Liberty Mediának. Ecclestone több milliárd dolláros vagyonából irodát bérelt Londonban, luxusjachtokat tartott fenn Monte-Carlóban és Bermudán, családi házat vásárolt a gyermekeinek Svájcban, Brazíliában pedig egy hatalmas farmot vett. Ott telepedett le negyedik feleségével, a most 44 éves Fabiana Flosival, akivel F1-es Brazil Nagydíjjal kapcsolatos tárgyalásokon ismerkedett meg.

The birthday party von Ace Ecclestone (1). Happy family with Fabiana and Bernie 🙏🌷🎂🔥👍🇨🇭☀️ pic.twitter.com/wyYaJsjZ7a — roger benoit (@roger_benoit) July 2, 2021

Fabiana 2020 júliusában fiúgyermekkel ajándékozta meg az akkor 89 éves, nyugdíjas üzletembert, akinek stílusosan az Ace (Ász) nevet adták.

„Ő lehet minden, ami én sohasem lehettem” – mondta a fiáról a büszke papa.

Nehéz lesz színesebben és kockázatosabban élni az életet annál, ahogy Bernie Ecclestone tette. A legfrissebb hírek szerint a nemzetközi síszövetség (FIS) tanácsadói állást ajánlott fel számára, ami arra utal, hogy a 91 éves Bernie-nek esze ágában sincs még visszavonulni. Az indiai filmrendező, Manish Pandey dokumentumfilm-sorozatot tervez, amely feldolgozza Ecclestone életét, ehhez az idén már leforgatták az interjúkat is.

Ha elkészül, a film méltó betetőzése lesz egy kitűnő üzletember 75 éven átívelő, a sport világában mély nyomot hagyó, páratlan karrierjének.