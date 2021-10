Plagizálta diplomáját: mosakszik a hazánkra támadó Xavier Bettel

Ilyen még soha nem fordult elő a Luxemburgi Nagyhercegség történetében: plágiummal vádolják Xavier Bettel kormányfőt, ugyanis kiderült: diplomamunkája oldalainak 96,4 százalékát plagizálta – írja a Liberation. A lap, mint az összes, az esetről beszámoló orgánum, a botrányt kirobbantó Reporter.lu luxemburgi lap cikkére hivatkozik.

A botrányt kirobbantó Pol Reuter riporter szerint a plágiumra vonatkozó megállapításait több független szakértő is megerősítette. A Repoter című lap Twitter-bejegyzése szerint a plagizálás iskolapéldája Xavier Bettel 1999-es szakdolgozata.

A politikus, aki a liberális Demokrata Párt színeiben nyerte el a kormányfői posztot, a kelet-franciaországi Nancy-II Egyetemen (jelenleg: Lotaringiai Egyetem) mester szintű kutatói diplomájához nyújtotta be ezt a dolgozatot. A Politico című lap rámutat: Bettel diplomamunkája összeállítása során összesen 20 oldalt (más források szerint több mint 20 oldalt – a szerk.) másolt le az Európai Parlament szerzői jog által védett honlapjáról anélkül, hogy azt forrásként megjelölte volna. Emellett Bettel dolgozatának kilenc oldalát Georgios Anastassopoulos akkori EP-képviselő jelentéséből másolta ki, ismét anélkül, hogy a dokumentumot megjelölte volna forrásként.

A Reporter cikkében idézett Etienne Criqui, Xavier Bettel dolgozatának témavezetője elmondja, hogy a számítógépes plágiumellenes programok, ellenőrzések akkoriban korlátozottak voltak. Az RTL is kérdőre vonta a botrányba keveredett kormányfőt, aki így reagált: „Emlékeim szerint ezt a művet annak idején lelkiismeretem szerint írtam. Ma már elismerem, hogy másképp is csinálhattam volna, és másképpen is kellett volna tennem.”

Xavier Bettel úgy fogalmazott: teljes mértékben megbízik a Nancy Egyetem megítélésében, hogy az adott mű megfelel-e a kor kritériumainak. Egyértelmű tehát, hogy a kormányfő részben azzal próbál takarózni, hogy abban az időszakban esetleg másképpen ítélték meg az internetes források használatát, másrészt az eltelt időre is előszeretettel hivatkozik, 20 éves ügyet emlegetve.

Xavier Bettel's master thesis from 1999 is probably one of the clearest cases of plagiarism. However the prime minister still insists that he wrote the thesis "to the best of my knowledge and belief at the time". pic.twitter.com/zHy4yOEL6W

— Pol Reuter (@PolReuter) October 27, 2021