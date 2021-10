Egyre durvul a francia-brit halászati konfliktus: Franciaország lefoglalt egy brit halászhajót

Girardin a Twitter közösségi portálon jelezte: a lefoglalt hajót Le Havre kikötőjébe kísérték, miután megfelelő engedély nélkül halászott a Szajna-öbölben. Ezt követően átadták az igazságügyi hatóságoknak. Zsákmányát elkobozhatják, a járművet pedig csak letét befizetését követően adhatják vissza. A hajó kapitányára büntetés várhat - tette hozzá a tárcavezető.

miután eleinte ellenállt a térségben ellenőrzést végző francia tengeri csendőrségnek.

Girardin rámutatott: a fésűkagyló halászati szezonjában mindig rendszeresen ellenőrzik a brit hajókat, de most a halászati vita is hozzájárult ahhoz, hogy fokozták a járőrözést a La Manche csatornában.

Nagy-Britannia és Franciaország között újból fellángolt a hónapok óta parázsló halászati vita, miután mindkét kormány szankciókat és ellenszankciókat helyezett kilátásba arra az esetre, ha a vitás kérdésekben néhány napon belül nem születik egyezség.

France seizes and fines two UK fishing boats amid fishing rights row! French authorities fined two British fishing vessels and "immobilised" one of them overnight in a port, France's maritime minister announced Thursda https://t.co/JLAu55U5oE pic.twitter.com/MGKT827M52

— World News 24 (@DailyWorld24) October 28, 2021