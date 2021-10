Szerelméért veszítette el hercegnői címét, a palotából is kiköltözött

Négy évet kellett várni a frigyre, miután nyilvánosságra került az ügyvédként dolgozó Kei Komura anyjának pénzügyi botránya. A leendő anyós elfogadott egy 36 ezer dolláros kölcsönt korábbi élettársától, amit nem fizetett vissza. A bulvársajtóban nagy hírverést kapott az ügy – számolt be a CNN.

A 30 éves hercegnő, a japán császár unokahúga, de most le kell mondania címéről és el kell hagynia a palotát, amiért összeházasodott egy közemberrel.

Japan's Princess Mako has officially left the Imperial household and is now a commoner. She married her former college classmate Komuro Kei on Tuesday. pic.twitter.com/GmJadkeuDn

